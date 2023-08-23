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Суспільство та люди

Оскаржувати штраф у суді вже не вигідно: Верховний суд «підклав свиню» українським автомобілістам

14:25 23 серпня 2023
Поліція

В Україні, де нещодавно підстав забирати авто українців побільшало, закон дозволяє українським автомобілістам не погоджуватися із притягненням до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху, оскарживши покарання у суді. До 2020 року робити це можна було безкоштовно, але згодом водіїв зобов’язали платити судовий збір, повідомляє Дорожній адвокат.

Днями Верховний суд вкотре розглянув це питання і ухвалив, що для того, щоб оскаржити дії поліції, все ж таки доведеться заплатити. Йдеться про суму еквівалентну 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. На сьогодні це 536,8 гривень.

Таким чином, сума судового збору у ряді випадків може перевищувати суму штрафу. Користуючись цим, співробітники поліції стали частіше незаконно притягувати водіїв до відповідальності, розуміючи, що останні можуть вважати безглуздим оскарження штрафу.

Вирішити цю проблему намагалися у Верховній Раді, зареєструвавши законопроект № 3424 про звільнення від сплати судового збору через оскарження штрафів ПДР. Однак, до другого читання документ так і не дійшов.

Раніше «ФАКТИ» писали, за який недолік водіїв у вересні почнуть штрафувати на 34 тисячі грн та як уникнути штрафу за брудні автономери.

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