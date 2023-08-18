Підстав забирати авто українців побільшало: що відомо про нову постанову Кабміну

Уряд розширив перелік підстав для тимчасового затримання автомобіля та інших транспортних засобів співробітниками поліції або інспекторами з паркування. Відповідну постанову було ухвалено 11 серпня 2023 року.

Тепер евакуювати автомобіль на штрафмайданчик можна у п’яти нових випадках.

Перший — транспортний засіб припаркований на місці, де є знак, що ця стоянка призначена для автомобілів осіб з інвалідністю.

Другий — автомобіль із бензиновим двигуном припаркували у місці, призначеному для електромобілів.

Третій — припарковане авто заважає зупинці автомобіля з одним або декількома електродвигунами.

Четвертий — номерний знак погано видно через його пошкодження чи забруднення, або ж номерного знака взагалі немає.

П’ятий — незаконно встановлені номерні знаки ЗСУ та інших силових чи правоохоронних відомств.

Цією ж постановою запроваджено обов'язкову умову присутності двох понятих при складанні акта огляду та тимчасового затримання транспортного засобу, якщо ведеться відео чи фотозйомка.

Нагадаємо, на початку цього літа в столиці почали масово штрафувати водіїв за порушення правил паркування, а саме за те, що вони залишають машини на велодоріжках. За подібні порушення передбачено штраф від 340 до 680 гривень. В окремих випадках інспектори мають право евакуювати автомобіль порушника на штрафмайданчик.

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