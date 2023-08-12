«У вас брудні номери»: як уникнути штрафу в 1200 грн

Інколи водії стикаються з тим, що поліцейські, не маючи законних підстав для зупинки авто, використовують майже крилатий вислів «У вас забруднені номерні знаки. Платіть штраф 1200 грн». Важливо розуміти, що за подібне порушення штрафи зросли вп'ятеро.

Про це стало відомо завдяки нагадуванню спільноти юристів «Дорожній адвокат».

Але важливо знати, що водієві забороняється керувати транспортним засобом із забрудненим номерним знаком, що не дозволяє чітко визначити символи номерного знака з відстані 20 метрів (2.9.ПДР). Навіть якщо на номерних знаках не читається хоча б один символ, є можливість накладення штрафу.

При цьому, якщо порушення вчинено вперше, то на водія передбачено накладення штрафу у розмірі 1190 грн. (ч.1 ст.121−3 КУпАП).

Однак важливою особливістю при накладенні цього штрафу є те, що номерний знак не повинен читатися саме з відстані 20 метрів.

Тобто підставою для накладення штрафу може бути тільки зроблена інспектором фото-, відеофіксація номерних знаків на відстані 20 метрів, на якій не буде видно номерних знаків. Також мають бути проведені відповідні виміри цієї відстані, а не «на око».

Тому після зупинки автомобіля рекомендуємо одразу усунути таке порушення, а саме протерти номерні знаки. Після цього Ви можете попросити інспектора надати Вам для перегляду фото-, відеодокази, на яких зафіксовано здійснення руху вашого автомобіля з номерними знаками, що не читаються на відстані 20 метрів.

Якщо ж інспектор не зафіксував такого порушення, то штраф є незаконним.

Нагадаємо, що незабаром депутати хочуть затвердити ще одне покарання для водіїв, які порушують спокій співгромадян занадто гучними звуками своїх глушників.

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