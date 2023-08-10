Час перевірити автомобіль: за який недолік водіїв у вересні почнуть штрафувати на 34 тисячі грн

Вже у вересні в Україні можуть запровадити заборону використання авто із занадто гучним двигуном. За порушення цього правила водії будуть вимушені заплатити аж до 34 000 гривень.

Відповідний законопроект зареєстрували в Раді на початку серпня 2023 року. Його авторами виступає група народних депутатів на чолі з Давидом Арахамієм, який очолює в парламенті фракцію політичної партії «Слуга народу».

Згідно з пояснювальною запискою, під час воєнного стану такі шумові звуки громадяни асоціюють зі звуками ворожих безпілотних летальних апаратів (Шахедів), чим створюється уявлення про авіаційну і ракетну небезпеку, що в свою чергу відволікає зусилля Збройних Сил України та правоохоронців.

«Так звані „прямоточні глушники“, „подвійні спортивні системи“ та інші технічні девайси не передбачені конструкцією транспортних засобів та виробниками стають факторами порушення тиші та спокою громадян, викликають незадоволення суспільства», — вказують автори документа.

Згідно з їх пропозицією, штраф за перше подібне правопорушення має складати 17 000 гривень, якщо ж порушення буде вчинене повторно протягом року, тоді сума штрафу збільшиться вдвічі — до 34 000 гривень.

Нагадаємо, що в Раді перебуває також законопроект про покарання працівників автошкіл за недостатньо якісну підготовку майбутніх водіїв.

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