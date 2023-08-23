Сім’ю створити так і не встиг: на війні загинув 32-річний воїн зі Славути

У бою з російськими окупантами загинув 32-річний солдат ЗСУ Олександр Гревцов зі Славути Хмельницької області. Життя бійця 122-го окремого аеромобільного батальйону обірвалося два місяці тому на Луганщині, й тільки тепер його змогли поховати, повідомляє виконавчий комітет Славутської міської ради.

«Олександр навчався в Славутській загальноосвітній школі № 5. Дитинство своє провів в рідному містечку та іноді їздив до бабусі на канікули. Після закінчення 9-го класу вирішив піти навчатись до Шепетівського професійного ліцею, який закінчив у 2009 році, здобувши професію будівельника. Працював за фахом та мав золоті руки. До роботи завжди ставився з неабияким ентузіазмом та захопленням. Олександр всюди мав багато друзів. Всі завжди чекали та любили його. Рідні та друзі пам’ятатимуть його як дуже добру та віддану людину. Завжди усміхнений, він мав жарт на будь-який випадок і ситуацію. Завдяки своєму оптимізму й веселій вдачі був душею будь-якої компанії. У нього було щире, відкрите серце, в якому кожному знаходилось місце. Завжди поспішав на допомогу, підтримував та допомагав порадою».

За словами земляків, захисник свою власну сім’ю створити так і не встиг, але обожнював дітей. І якби його воля, то кожному накупив би морозива та іграшок.

«У жовтні 2022 року мобілізований до лав Збройних Сил України. Службу проходив в артилерійському взводі військової частини А-4165. Солдат загинув смертю героя у бою з російськими окупантами в населеному пункті Білогорівка Луганської області 17 червня 2023 року. У нашого Героя лишились тато, дідусь, сестра та маленька племінниця».

Поховали Олександра на «Новому кладовищі» із усіма військовими почестями.

Раніше «ФАКТИ» писали, що на фронті загинув замкомандувача УДА та депутат Київради Сергій Ільницький.

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