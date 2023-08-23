На фронті загинув замкомандувача УДА та депутат Київради Сергій Ільницький

На фронті, де нещодавно загинув народний депутат восьмого скликання сержант Олег Барна, віддав життя за Україну ще один політик — Сергій Ільницький.

«Загинув депутат Київської міської ради від „ЄС“ Сергій Ільницький. Сергій воював з самого початку російського вторгнення, з 2014-го року. Одразу після Майдану вступив до Української Добровольчої Армії», — повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.

Про загибель Ільницького повідомив й командувач УДА Дмитро Ярош: «Віддав життя за Україну, в бою, мій Друг, Брат по Зброї, 1-й заступник командувача, командир загону «Південь» УДА полковник Сергій Ільницький — «Сокіл».

Сергій Ільницький

Сергій Ільницький — ветеран Збройних Сил України, учасник АТО, полковник у відставці, пішов добровольцем на фронт, як і його син-госпітальєр. Він — кавалер ордена «За заслуги». Після звільнення частини Херсонщини їхня бригадда передислокувалася на Донеччину, воювала на північній стороні Бахмута.

Як повідомляють в «ЄС», прощання з загиблим відбудется в Києві.

Нагадаємо, що на початку серпня на Запорізькому напрямку загинув парламентар IV скликання Сергій Слабенко.

Фото зі сторінки «ЄС» у соцмережах

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