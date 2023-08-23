58-річна Елізабет Герлі виклала у мережу відео, на якому позує в чому мати народила

Популярна британська актриса Елізабет Герлі виклала у мережу пікантні фото та відео. На них 58-річна зірка комедії «Остін Паверс» позує в чому мати народила. Ліз ніколи не соромилася демонструвати свою струнку фігуру у відвертих купальниках та спідній білизні, але у такому вигляді шанувальники бачили її нечасто.

Оголювалася Герлі, щоб позасмагати у басейні на надувному кавуні. Гріючись у променях сонця, актриса має щасливий та розслаблений вигляд.

З підписом під відео Елізабет не стала морочитися. Текст найбанальніший: «Просто пливу на скибочці кавуна».

Герлі не вказала в дописі, де вона знаходиться, проте відомо, що в серпні вона вирушила до Сен-Тропе. До речі, музичним фоном для її пікантного відео стала французька мелодія.

Елізабет відома тим, що присвятила половину свого життя єдиному синові Деміану. Він народився 2002 року. Батько хлопчика, бізнесмен та продюсер Стів Бінг, відмовився визнати дитину своєю. Його не переконав навіть тест ДНК, який підтвердив батьківство.

В результаті Стів та Деміан ніколи не зустрічалися. У 2020 році Бінг наклав на себе руки, вистрибнувши з 27-го поверху багатоквартирного будинку в Лос-Анджелесі.

Дід Деміана оскаржив заповіт сина. У результаті Деміан Герлі не отримав жодного цента.

Наразі юнак намагається зробити власну кар'єру в Голлівуді. Він відомий як хороший фотограф. Цього року Деміан зняв свій перший художній фільм — трилер «Строго конфіденційно». Елізабет зіграла у стрічці одну з головних ролей та виступила також як продюсер.

Елізабет Герлі із сином

До речі, у фільмі є кілька постільних сцен, які Герлі довірила знімати своєму синові. Нещодавно в інтерв'ю Деміан заявив, що вони з матір'ю настільки близькі, що почуваються «братом і сестрою».

Раніше Елізабет Герлі поділилася секретами, як їй вдається у 56 років виглядати на 26.

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