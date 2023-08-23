«Вони точно разом!»: мережа обговорює коханого Злати Огнєвіч

Популярна співачка та учасниця проєкту «Холостячка» Злата Огнєвіч, яка нещодавно була змушена звернутися до поліції, у дуже незвичній формі повідомила про вихід нової дуетної пісні. «Народжені вільними» — спільна робота Злати та групи «Без Обмежень». Напередодні виходу хіта Злата виклала на своїй сторінці у соціальній мережі фрагмент пісні, яку вона співає в обіймах популярного шеф-кухаря Євгена Клопотенка.

«Зацінив», — підписала коротке відео Злата й викликала цілу бурю коментарів.

На появу разом з Клопотенко відреагувала навіть актриса Наталка Денисенко.

«Ну така вже парочка», — написала вона та поставила безліч «сердець».

Шанувальники Огнєвіч згадали, що Євген вже зізнавався, що йому дуже подобається Злата, та він ніяк не наважиться їй освідчитись.

«От чого він розтанув на відео», — помітив дописувач.

«Що це за вогонь палає!» — коментували у мережі.

Дехто зробив висновки, що Злата та Євген вже давно разом.

«Вони точно разом! — написав шанувальник. - Дивіться, як за талію тримає!»

Нагадаємо, нещодавно Злата стала тіткою — її сестра Юлія народила первістка — хлопчика Марка.

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