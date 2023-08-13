Зіркове кохання: Рамі Малек та Емма Коррін підтвердили чутки про свій роман

Чутки про роман популярного актора Рамі Малека та зірки культового серіалу «Корона» Емми Коррін підтвердилися. Як уже повідомляли «ФАКТИ», цю пару вперше побачили разом на лондонському концерті Брюса Спрінгстіна у липні. І ось тепер 42-річний Рамі та 27-річна Емма провели романтичний день у графстві Кент.

Вони пообідали у популярному ресторані Buoy and Oyster. Замовили страву з морепродуктів за 125 фунтів стерлінгів (160 доларів), а також дві розкішні пляшки вина.

Пара пообідала у популярному ресторані Buoy and Oyster у графстві Кент

Як стверджують численні очевидці, Малек і Коррін обіймалися та цілувалися. «Вони зовсім одурманені одне одним. Не звертали уваги ні на кого. Їм було байдуже, що їх бачить стільки людей», — заявив пізніше один із відвідувачів ресторану.

Рамі Малек став популярним після серіалу «Містер Робот», в якому він виконав головну роль (премія «Еммі»). Але по-справжньому зірковий статус йому принесла роль Фредді Мерк'юрі у гучному фільмі «Богемська рапсодія». За неї Малек отримав премії «Оскар», «Золотий глобус» та BAFTA.

За роль Фредді Мерк'юрі у фільмі «Богемська рапсодія» Рамі Малек отримав премії «Оскар», «Золотий глобус» та BAFTA

Після такого успіху Рамі зіграв головного лиходія у картині «Не час помирати», останньої на сьогодні частини бондіани. З нових робіт актора відзначимо роль у гучному фільмі «Оппенгеймер» Крістофера Нолана.

Емма Коррін виконала роль принцеси Діани у четвертому сезоні серіалу «Корона». Ця робота принесла їй премію «Золотий глобус». У кіно британська актриса відома ролями у фільмах «Мій поліцейський» та «Коханець леді Чаттерлей».

Емма Коррін отримала премію «Золотий глобус» за роль принцеси Діани у четвертому сезоні серіалу «Корона»

Малек не любить розповідати про своє особисте життя. Раніше Рамі п'ять років зустрічався з актрисою Люсі Бойнтон, яка була його партнеркою у «Богемській рапсодії». Цієї весни поповзли чутки, що пара розлучилася. Востаннє їх бачили разом у лютому на церемонії вручення премії BAFTA у Лондоні.

Лише у серпні представники Малека та Бойнтон підтвердили офіційно, що їхній роман завершився.

Що ж до Корін, вона називає себе «небінарною персоною». У своєму акаунті в Instagram акторка використовує щодо себе займенники they/them (вони/їх).

Все це не завадило, як бачимо, піддатися чарам Рамі. Хто знає, може скоро Емма поміняє займенники у свєму акаунті?

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про заручини колишньої дружини американського мільярдера Ілона Маска актриси Талули Райлі з популярним британським актором Томасом Броді-Сангстером.

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