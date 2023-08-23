Фатальна хиба з пенальті команди Максимова та подвиг «Маріуполя»: два клуби УПЛ вилетіли з Кубка України (відео)

У середу, 23 серпня, відбулися поєдинки 1/16 фіналу Кубка України з футболу, останнім володарем якого у 2021 році стало «Динамо». Два з восьми представників елітного дивізіону припинили боротьбу за трофей — «Колос» та ЛНЗ.

Кубок України. 1/16 фіналу

«Скала 1911» (Стрий) — «Рух» (Львів) — 0:2 (Квасниця, 16, Столярчук, 69).

«Агробізнес» (Волочиськ) — «Полісся» (Житомир) — 0:2 (Янаков, 38, Будківський, 81).

«Епіцентр» (Кам'янець-Подільський) — «Верес» (Рівне) — 1:3 (Стень, 87 — Гайдучик, 44, В. Шарай, 45+1, 90+5).

«Звягель» — «Оболонь» (Київ) — 0:1 (Черненко, 58). На 90+4-й хвилині Панчишин не реалізував пенальті, а на 90+5-й — вилучено Яшкова (обидва — «Звягель»).

Команда з Житомирської області, яку очолює ексфутболіст «Динамо» та збірної України (а ще колишній тренер… «Оболоні») Юрій Максимов, мала чудовий шанс перевести гру з клубом УПЛ в овертайм, але у компенсований час 19-річний Панчишин не реалізував пенальті.

«Маріуполь» — «Колос» (Ковалівка) — 2:2 (Зубков, 19, Литюк, 115, з пенальті — Салабай, 28, Мілько, 105+3). На 105-й хвилині вилучено Чернецького («Маріуполь»). По пенальті — 5:4.

Новачок першої ліги «Маріуполь», навіть залишившись у меншості, зумів в овертаймі матчу у Борисполі відігратися, а в серії пенальті вибив представника прем'єр-ліги з турніру.

«Лівий берег» (Київ) — «Чорноморець» (Одеса) — 1:2 у додатковий час (Якимів, 37 — Кузик, 12, Ієде, 114).

«Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) — «Металіст 1925» (Харків) — 1:3 (Еффіонг, 77 — Моура, 59, Юсов, 76, Дмитренко, 90+4).

«Вікторія» (Суми) — ЛНЗ (Черкаси) — 1:0 (Мішенко, 13).

Додамо, що на стадії 1/8 фіналу (базова дата — 27 вересня) у боротьбу за трофей вступлять найсильніші за рейтингом клуби УПЛ — «Шахтар», «Дніпро-1», «Зоря», «Динамо», «Олександрія», «Кривбас», «Ворскла» та «Минай».

Нагадаємо, що у сезоні-2021/2022 турнір не був дограний, а у сезоні-2022/2023 не проводився зовсім через повномасштабне вторгнення в Україну російських військ.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Рух» сенсаційно захопив лідерство в українській прем'єр-лізі.

Фото ФК «Колос»

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