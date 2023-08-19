Сенсаційне лідерство «Руха» та найкурйозніший гол року у поєдинку в Рівному: відеоогляди матчів УПЛ

У суботу, 19 серпня, поєдинками у Рівному, Львові та під Києвом продовжилася програма 4-го туру української прем'єр-ліги.

Чемпіонат України. 4-й тур

19 серпня (субота)

«Рух» (Львів) — «Колос» (Ковалівка) — 1:1 (Слюбик, 56 — Цуріков, 35). На 83-й хвилині вилучено Золотова («Колос»). Юніорські склади — 4:0.

Так уже склалося у стартових турах, що до очного протистояння на «Арені Львів» «Рух» та «Колос» підійшли у статусі сенсаційних лідерів прем'єр-ліги. І боролися суперники за три очки з останніх сил. Але у підсумку підопічні Віталія Пономарьова та Ярослава Вишняка набрали по одному пункту, що дозволило їм зберегти за собою першу та другу позиції.

«Верес» (Рівне) — «Ворскла» (Полтава) — 1:2 (С. Шарай, 20 — Кучеров, 6, у свої ворота, Юрченко, 18). На 89-й хвилині вилучений Марусич («Верес»). Юніорські склади — 4:0.

Команда з Рівного за нового наставника Сергія Лавриненка може похвалитися хіба що нічиєю з «Шахтарем», здобутою у більшості. Ось і «Ворсклі» «Верес» програв, пропустивши два м'ячі вже у перші 20 хвилин поєдинку та опустившись у підсумку на 15-те місце у турнірній таблиці. А команду Скрипника, яка набрала перші очки у сезоні, з дебютною перемогою в УПЛ.

До речі, гол у ворота «Ворскли» — це щось. Курйоз року, не інакше! Переконайтеся самі…

«Металіст 1925» (Харків) — «Минай» — 1:0 (Дмитренко, 71). Юніорські склади — 2:1.

Підопічні Едмара на стадіоні «Лівий берег» під столицею змогли дотиснути команду Володимира Шарана та відсвяткували перший успіх у сезоні. Ба більше, харків'яни не перемагали в УПЛ аж п'ять поєдинків.

18 серпня (п'ятниця)

ЛНЗ (Черкаси) — «Полісся» (Житомир) — 1:2 (Шестаков, 88 — Аріельсон, 51, Кушніренко, 83). На 53-й хвилині вилучено Шаповала («Полісся»). Юніорські склади — 4:3.

«Зоря» (Луганськ) — «Олександрія» — 0:0. Юніорські склади — 0:1.

Становище команд:

1. «Рух» — 10 очок (4 матчі);

2. «Колос» — 8 (4);

3. «Шахтар» — 7 (3);

4. «Олександрія» — 7 (4);

5. «Динамо» — 6 (2);

6. «Чорноморець» — 6 (3);

7. «Полісся» — 6 (4);

8. «Кривбас» — 6 (3);

9. «Дніпро-1» — 4 (2);

10. «Зоря» — 4 (4);

11. «Металіст 1925» — 3 (3);

12. ЛНЗ — 3 (4);

13. «Ворскла» — 3 (3);

14. «Оболонь» — 1 (3);

15. «Верес» — 1 (4):

16. «Минай» — 1 (4).

Бомбардири: 3 м'ячі — Владислав Ванат («Динамо»), Юрій Климчук («Рух»); 2 — Андрій Ярмоленко, Віталій Буяльський (обидва — «Динамо»), Микола Матвієнко, Лассіна Траоре (обидва — «Шахтар»), Артем Шулянський («Олександрія»), Ілля Квасниця («Рух»), Андрій Цуріков («Колос»).

У 4-му турі УПЛ 20 серпня зіграють: «Дніпро-1» — «Оболонь», «Чорноморець» — «Динамо», «Кривбас» — «Шахтар».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що вісім клубів прем'єр-ліги дізналися суперників в 1/16 фіналу Кубка України.

Фото ФК «Верес»

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