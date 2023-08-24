Нічний обстріл Дніпра: постраждало семеро людей

Внаслідок обстрілу ворогом Дніпра в ніч на четвер, 24 серпня постраждало семеро людей, крім цього, пошкоджено десяток різних об'єктів.

Про це повідомив голова Дніпровської ОВА Сергій Лисак.

За його інформацією, росіяни били по місту ракетами. Одну з них вдалося збити, однак є і влучання. Руйнувань зазнав транспортний об'єкт, а семеро людей зазнали поранень — серед них троє чоловіків та четверо жінок.

На місці подій

Руйнування на території транспортного підприємства

Розбір завалів нині триває

«Здебільшого у них рвані рани та осколкові поранення. Шістьох госпіталізували в стані середньої тяжкості», — сказав Лисак.

Крім цього, пошкоджені з десяток об'єктів — банк, заправка, готель, агрофірма, виробництво меблів, адмінбудівля, також понівечені 15 кіосків.

На додачу ворожа ракета зруйнувала два житлові будинки, 3 автобуси та кілька авто, пошкодила контактну тролейбусну мережу, водо- і газогони.

В ніч на 24 серпня у декількох областях України оголосили повітряну тривогу через загрозу чергової російської ракетної атаки. Повітряні сили ЗСУ попередили, що росіяни можуть атакувати балістикою. Пізніше під час повітряної тривоги у Дніпрі пролунали вибухи, також повідомлялось про роботу ППО в регіоні. Через деякий час з'явилась інформація про постраждалих, однак, без подробиць.

Відомо, що напередодні ворог бив по Куп`янську на Харківщині, а у селі Козацьке на Херсонщині рашисти завдали прицільного удару по житловому будинку з танку — його господиня загинула.

Фото Дніпропетровської ОВА

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