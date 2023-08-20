Росіяни обстріляли Харківщину: медики борються за життя постраждалого

Вранці в неділю, 20 серпня, російські окупанти, які вночі гатили по Нікопольському району Дніпропетровщини, завдали удару по Куп'янську Харківської області. Один з цивільних отримав важкі поранення.

Про це розповів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Сьогодні близько 7:00 ранку ворог обстріляв Куп'янськ. Важкого поранення зазнав цивільний чоловік близько 40 років. Наразі медики борються за його життя», — пише голова обласної військової адміністрації.

Як відомо, російські окупанти майже щодня завдають ударів по населених пунктах Харківщини. Найчастіше під вогонь потрапляють міста і села, які розташовані поблизу лінії фронту та кордону російської федерації. Так, протягом минулої доби, 19 серпня, під ворожим вогнем перебували населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.

У Куп'янську було пошкоджено будинок, сталась пожежа на території м'ясокомбінату. Також обстріли спричинили НП у сусідніх районах:

внаслідок вогню по Кругляківці сталась пожежа на території лісництва;

у Козачій Лопані пошкоджені чотири будинки;

під час обстрілу Чернещини пошкоджено будівлю агропідприємства;

у Олександрівці обстрілом значно пошкоджені складські приміщення та господарські споруди цивільних підприємств;

у Вільчі пошкоджено 11 приватних будинків, будівлі дитячого садку, пансіонату, пекарні, церкви.

Відзначимо, що за повідомленнями Генштабу, останнім часом ворог активніше задіює бойову авіацію на Куп'янському та Лиманському напрямках. Так, 19 серпня на Куп’янському напрямку авіаційні удари ворога було здійснено в районах Кислівки та Котлярівки Харківської області, а на Лиманському напрямку ворог завдав ударів з повітря в районах Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області, Тернів, Веселого, та Слов’янська Донецької області.

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