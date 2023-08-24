Свято вільних та сильних людей: Зеленський потужно привітав українців з Днем незалежності

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців з нагоди Дня Незалежності нашої країни. Він назвав цей день святом вільних, сильних, рівних та гідних людей.

У своєму зверненні глава держави наголосив, що незалежність — це цінність для кожного українця, за що зараз вони борються. Також очільник Української держави зазначив, що у цій боротьбі важливий кожен громадянин.

Також Володимир Зеленський подякував українцям, «про кого поки не можна говорити в новинах, чиї імена відомі небагатьом, але чия робота помітна всім». Йдеться про виробників зброї.

«Наші ракети. Українські снаряди. Наші гармати. Українські дрони „Лелеки“, „Фурії“. Морські дрони, „Нептуни“, „Корсари“, „Стугни“. Ми виробляємо все це. Українці виробляють усе це. І коли ми пишаємося, що потопили флагман ворожого флоту — крейсер „Москва“, коли радіємо влучанням по Кримському мосту, тоді ми дякуємо й тим, про кого зараз теж не скажеш, імен не назвеш, але про кого в майбутньому напишуть книжки, обов’язково знімуть кіно», — сказав президент.

Зеленський також подякував тим, кого нагороджують закритими указами, і відзначив тих, хто здійснює найскладніші операції.

Нагадаємо, що навіть сьогодні, у святковий день, українські бійці продовжують вести наступальні операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках, де мають певні успіхи.



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