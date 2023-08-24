ЗСУ наступають південніше Бахмута: в Генштабі розповіли про ситуацію на фронті

Українські бійці продовжують вести наступальні операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках, де мають локальні успіхи. Окупанти своєю чергою тиснуть у Луганській та Донецькій областях.

Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.

У Запорізькій області, а саме у напрямку Новоданилівки та Новопрокопівки, наші воїни мали успіх. Закріплюються на досягнутих рубежах. Також захисники працюють артилерією по виявлених цілях противник, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Крім того, українські бійці продовжують вести наступальні дії південніше Бахмута, закріплюються на досягнутих рубежах.

Речник додав, що противник вів безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області.

«Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Здійснює переміщення підрозділів та військ та активно застосовує резерви», — зазначив Ковальов.

Також наші захисники продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках.

«Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівки Луганської області та Веселого Донецької області. Важкі бої тривають. За добу відбулося 23 бойових зіткнення», — наголосив речник.

Цього літа наші воїни активізували наступальні дії на півдні та сході України. Захисники просувають на Бердянському, Мелітопольському та Бахмутському напрямках.

ЗСУ змогли просунутися у Запорізькій області та на заході Донецької області, де звільнили понад 10 населених пунктів. Нещодавно наші воїни змогли зайти у населений пункт Роботине Запорізької області та встановили там український прапор.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили, що минулої доби відбулось 23 бойових зіткнення сил оборони з російським ворогом, який завдав 10 ракетних та 57 авіаційних ударів і здійснив 70 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Фото Генштабу ЗСУ

70

Читайте нас у Facebook та Instagram