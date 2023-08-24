Більше 300 окупантів, 23 «броньовика» і 20 дронів: в Генштабі назвали втрати ворога за добу

Розпочалася п’ятсот сорок сьома доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави.

Протягом доби відбулось 23 бойових зіткнення сил оборони з російським ворогом, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Протягом минулої доби ворог завдав 10 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив 70 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Ромнів, Костянтинівки Сумської області та Довжика, Чугунівки Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області.

На Лиманському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали понад 30 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Веселого Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 25 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Благодатного Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів.

На Запорізькому напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Малої Токмакчки Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Берислава, Одрадокам’янки, Львового, Херсона Херсонської області та Ізмаїлу Одеської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

У відповідь на обстріли росіян авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 2 удари по пунктам управління, 9 ударів по районам зосередження особового складу та 4 — по зенітно-ракетним комплексам противника. А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.

Завдяки влучним ударам українських бійців ворог втратив:

особового складу — 340 осіб;

танків — 2 одиниці;

бойових броньованих машин — 23 одиниці;

артилерійських систем — 15 одиниць;

РСЗВ — 1 одиниця;

засоби ППО — 3 одиниці;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 20 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн — 28 одиниць;

спеціальної техніки — 1 одиниця.

Нагадаємо, що 23 серпня став багатим на важливі події на фронті — ЗСУ заманили російський військовий ґвинтокрил на територію України, а українські бойові катери завдали удару по ворожому літаку в Чорному морі.

Фото Генштабу ЗСУ

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