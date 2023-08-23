ЗСУ вдарили по російській базі у Західному Криму: вражені береговий ракетний комплекс та станції РЛС

На території тимчасово окупованого Криму пролунало близько семи вибухів — за деякими даними, знищено береговий комплекс «Бастіон» — носій ракет «Онікс», якими рашисти завдавали ударів по Одесі.

Як повідомляє «Оперативний ЗСУ», також були пошкоджені радіолокаційні станції. На фото з Криму видно, що у небо біля узбережжя піднімається величезний столб диму.

Втім, інший моніторинговий канал «Збройні Сили України. Війна з оккупантами» зазначає, що щодо знищення «Бастіону» інформації поки що немає.

Щодо РЛС, то зазначають, що станцію «Подльот» було знищено на Тарханкуті.

Ця РЛС призначена для виявлення повітряних цілей на малих та надмалих висотах. Такі установки координують роботу для російських ракетних комплексів С-300, С-400 і так далі.

За даними ТГ-каналу «Кримський вітер», місцеві мешканці повідомляли про вибухи такої сили, що у селах в цьому районі спрацьовували сигналізації в автівках і що вибухи було чутно у Феодосії. Також повідомляється, що у бік місу Тарханкуту полетіли чотири вищищувачі.

Втім, пізніше з`явилася й офіційна версія щодо вибухів в тимчасово окупованому Криму від Головного управління розвідки МО України. У мережу виклали відео, на якому видно ураження ЗРК С-400 «Тріумф».

Зазначається, що було знищено саму установку, встановлені на ній ракети та особовий склад.

Тим часом губернатор Білгородської області росії генадій гладков повідомив про атаку безпілотників на село Лави Валуйського району. Він стверджує, що на територію санаторію були скинуті гранати, через що у будинку вибило вікна та пошкодило фасад. А під час іншого скиду боєприпасів нібито загинули троє місцевих, які знаходилися на вулиці.

Нагадаємо, що у липні ЗСУ атакували в Криму нафтобазу та аеродром, а у ніч проти 23 серпня БПЛА дісталися москви, де знову було пошкоджено будівлю комплексу москва-сіті.

Фото з мережі

368

Читайте нас у Facebook та Instagram