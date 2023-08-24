Скинете зайву вагу: чому корисно вживати кавуни

Якщо ви намагаєтеся схуднути, кавун — один з найкращих фруктів для включення у свій раціон. У ньому багато води, але мало калорій, що дозволяє тримати апетит під контролем. Кавун містить корисні сполуки, які допомагають спалювати жир і покращують травлення.

Кавун містить поживні речовини, які можуть допомогти у схудненні, сприяючи насиченню, покращуючи виконання фізичних вправ, спалюючи жир і допомагаючи травленню, пише спеціалізований сайт Verywell Health.

Він на 92% складається з води, що робить його чудовим вибором для підтримання водного балансу. Зневоднення може викликати відчуття голоду, а не спраги, що призводить до зайвого споживання калорій, тоді як організм потребує води. Крім того, оскільки кавун в основному складається з води, він має низьку калорійність, тому ви можете з'їсти його багато, не споживаючи зайвих калорій. Дослідження показують, що люди насичуються від кількості їжі, яку вони вживають, а не від кількості спожитих калорій.

В одному дослідженні учасники отримували 2 чашки кавуна або нежирного печива з однаковою калорійністю щодня протягом чотирьох тижнів. Дослідники виявили, що в групі, яка вживала кавуни, зменшилося відчуття голоду, споживання їжі та бажання їсти. Споживання кавунів також значно знизило масу тіла, кров'яний тиск та співвідношення об'єму талії до об'єму стегон.

Одна чашка кавуна містить 45 калорій. Заміна висококалорійних, ультраоброблених закусок кавуном може допомогти вам скоротити калорії і схуднути, при цьому відчуваючи себе ситим.

Кавун містить натуральні цукри, які можуть задовольнити вашу пристрасть до солодкого при меншій кількості калорій, ніж традиційні десерти. Однак, незважаючи на свою солодкість, кавун містить менше цукру, ніж багато інших видів фруктів. Це може зробити його кращим варіантом для тих, хто стежить за рівнем цукру в крові.

Нагадаємо, все більшої популярності набуває дієта, автором якої стала арабська нутриціологиня Синтія Аль-Хадж. Вона запропонувала кавуново-динну дієту. Ця дієта відома як найздоровіша, оскільки сприяє очищенню організму від токсинів й одночасно допомагає схуднути.

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