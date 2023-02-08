Які продукти з супермаркету можуть провокувати рак та деменцію: дослідження вчених

Згідно з останніми дослідженнями, деякі з популярних продуктів у супермаркетах можуть збільшити ризик раку, пише Huffington post.

Дослідження, проведене британською благодійною організацією Cancer Research UK та Всесвітнім фондом дослідження раку, відзначило кілька основних продуктів, які можуть викликати занепокоєння. Дослідники розглянули деякі з найпоширеніших ультраоброблених харчових продуктів (суміші різноманітних промислових інгредієнтів (емульгатори, загусники та штучні ароматизатори), додані у харчові продукти за допомогою виробничих процесів. Солодкі напої та сухі сніданки є продуктами ультраобробки — Авт.) для свого опитування, включаючи сухі сніданки, хліб масового виробництва, готові страви, морозиво, шинку, солодощі, печиво, булочки, тістечка та хрустку картоплю.

Ця категорія їжі включає інгредієнти, які ми зазвичай не додаємо під час приготування домашньої їжі, зокрема хімічні речовини, барвники, підсолоджувачі та консерванти — усе це додається в їжу, щоб подовжити термін зберігання. Хоча деякі продукти, як-от пастеризоване молоко, потребують обробки для безпечного споживання, очевидно, що це стосується не всіх.

Дослідники виявили, що на кожні 10% збільшення таких продуктів в чиємусь раціоні ризик раку яєчників зростав на 19%. Вживання ультраоброблених харчових продуктів також пов'язують з хворобами серця, деменцією, ожирінням і діабетом 2 типу.

У дослідженні, опублікованому в eClinicalMedicine, використовувалися дані, де були розглянути дієти 197 426 людей у віці від 40 до 69 років, за якими спостерігали протягом 20 років. Дослідження базувалося на записах цих людей про те, що вони їли. Вчені вважають, що британці їдять занадто багато ультраоброблених харчових продуктів.

«Харчові продукти, які пройшли ультраобробку, є скрізь і широко продаються за низькою ціною та у привабливій упаковці для стимулювання споживання», — попередила доктор Кіара Чанг, яка працювала над дослідженням. Вона додала, що середньостатистична людина у Великій Британії купує ультраоброблені харчові продукти для отримання більше половини щоденного споживання енергії, особливо ті, хто має менші доходи, оскільки це дешевший варіант. Дослідники вважають за необхідне ввести попереджувальні етикетки на упаковці таких продуктів.

Доктор Кіара Чанг додала: «Це показує, що наше харчове середовище потребує термінової реформи, щоб захистити населення від ультраоброблених продуктів».

Експерти в галузі охорони здоров’я рекомендують людям обмежити споживання фаст-фудів та інших оброблених продуктів з високим вмістом жиру, крохмалю або цукру, а також зробити цільнозернові продукти, овочі, фрукти та бобові значною частиною свого раціону.

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