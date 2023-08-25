У Близнюків раптово зміняться плани, а Стрільцям допоможе життєвий досвід: гороскоп на 25 серпня 2023 року

П`ятницю, 25 серпня, яка завершує робочий тиждень з його порадами астрологів всім знакам зодіаку, вважають днем, коли особливо успішними будуть проєкти, що направлені на створення будь-чого, а ось «руйнівні» плани приречені на провал. Всесвіт «відгукнеться» добром на добрі справи і навпаки — злом на злі.

Овен

Доведеться попрацювати, щоб реалізувати свої плани та втілити задумане у життя. Будьте обережні, не поспішайте приймати рішення, особливо якщо справа стосується фінансів та майна. Небажано укладати правочини, пов'язувати себе зобов'язаннями, інформує Ukr.Media.

Цього дня Овнам не варто щось кардинально міняти у житті, відмовлятися від своїх цілей та планів під впливом інших людей. Будьте послідовні, не допускайте суєти, плутанини та поспіху. Імовірні приємні знайомства, проте нові відносини розвиватимуться набагато повільніше, ніж хотілося б, і з цього приводу ви нервуватимете.

Телець

Вдалий день. Потрібно проявити наполегливість, щоб зробити все, що було заплановано, досягти поставленої мети, вирішити будь-які питання. День підходить для спілкування, можна обговорювати і професійні та особисті справи.

З багатьма поточними завданнями Тільцям вдається впоратися швидко, тому що ви вміло користуєтеся своєю чарівністю, легко завойовуєте розташування людей. Небагато зусиль — і недавній суперник чи недоброзичливець буде готовий йти за вами на край світу та допомагати у всьому. Можливий початок якихось незвичайних романтичних історій.

Близнюки

Будьте обережні та уважні у першій половині дня. В цей час може статися те, чого ви зовсім не очікували. Не виключено отримання інформації, через яку доведеться швидко змінювати плани, переносити призначені зустрічі, відкладати справи. Можливі невеликі фінансові втрати.

Намагайтеся не пов'язувати себе зобов'язаннями, а якщо все ж таки дали обіцянку — зробіть усе можливе, щоб її виконати. У Близнюків ймовірні сімейні розбіжності, але вам вдасться покласти їм кінець і налагодити стосунки з близькими, відновити гармонію у стосунках.

Рак

Утримайтеся від незапланованих покупок, уникайте легковажних витрат: гроші незабаром стануть у нагоді. Утриматися від непотрібних витрат допоможуть поради близьких, якщо ви до них прислухаєтеся. Професійні завдання, що виникають цього дня, складніші, ніж здається на перший погляд.

Знайти правильне рішення Ракам вдасться не одразу, дайте собі час подумати та оцінити ситуацію. Не бійтеся порушувати традиції, позбавляйтеся стереотипів та забобонів. Сильне почуття, яке спалахнуло цього дня, може принести вам щастя.

Лев

Ви кажете те, що думаєте, не приховуєте свого невдоволення, якщо щось іде не так, як хотілося б. Це може стати причиною розбіжностей із оточуючими, але виявиться навіть корисним: багато неоднозначних моментів буде прояснено, вдасться вирішити давні проблеми.

За день Леви встигнуть зробити дуже багато, якщо дотримуватимуться складеного плану і нікому не дозволять себе відволікати. День підходить для початку навчання, підвищення кваліфікації, читання професійної літератури, відвідування семінарів та конференцій.

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Діва

День розпочинається вдало. У першій його половині ви встигнете не лише впоратися зі складними справами та вирішити поточні питання, а й зав'язати корисні знайомства. Навколишні охоче допомагають вам, виконують будь-які прохання.

У другій половині дня у Дів можуть виникнути дрібні непорозуміння, не виключено, що вас засмутить якийсь вчинок близької людини. Проте проблеми мають тимчасовий характер, серйозні сварки та конфлікти малоймовірні. Імовірні грошові надходження, буде шанс укласти вигідні угоди.

Терези

Ви швидко справляєтеся з будь-якими труднощами, що виникають, і навіть з несприятливих обставин отримуєте користь. Єдиною серйозною проблемою стає поганий настрій, який може зіпсувати весь день (і не тільки вам). Намагайтеся проводити більше часу з тими, хто вам цікавий і симпатичний: спілкування з такими людьми дарує позитивні емоції, які вам так потрібні.

У другій половині дня у багатьох Терезів з'являються цікаві плани та ідеї, які незабаром будуть реалізовані. Домашні справи не здадуться стомлюючими, якщо займатися ними без зайвого поспіху.

Скорпіон

День буде насиченим та плідним. На брак енергії скаржитися не доводиться: навіть якщо справ буде багато, ви не відчуєте втоми. У середині дня легко зав'язуються знайомства, зокрема романтичні. Інтуїція вчасно нагадує, з ким можна мати справу, а від кого краще триматися подалі.

Скорпіонам можна вирішувати важливі питання щодо купівлі або оренди нерухомості, початку будівництва або ремонту. Від великих витрат краще утриматися: сьогодні ви схильні витрачати гроші зовсім не те, що вам дійсно потрібно. Заняття спортом та активний відпочинок покращують настрій.

Стрілець

День складається непогано, хоча у другій його половині можуть виникнути розбіжності з колегами та діловими партнерами. Стрільцям-керівникам не відразу вдасться порозумітися з підлеглими, домогтися правильного виконання своїх розпоряджень. Проте всі проблеми, що виникають протягом дня, будуть вирішені так чи інакше.

Впоратися з труднощами Стрільцям допоможе життєвий досвід. Протягом усього дня ви зберігаєте гарний настрій та оптимізм. До вас тягнуться веселі та життєрадісні люди, спілкування з ними буде дуже приємним.

Козоріг

Вдалий день для самостійної роботи: ви справляєтеся з нею відмінно. А ось там, де доводиться звернутися до когось за допомогою, неминуче виникають проблеми. Краще покладатися тільки на власні сили, а якщо й співпрацювати з кимось — то тільки з тими, з ким вам справді легко ладнати.

Суперечки та розбіжності з близькими виникають у Козорогів частіше звичайного, причому ви не даєте собі згладжувати гострі кути, а часом і підливаєте масла у вогонь. Але до конфліктів справа все ж таки не доходить: оточуючі ставляться до ваших зауважень з гумором, не ображаються навіть на різкі висловлювання.

Водолій

Перша половина дня буде насиченою та напруженою: вам доведеться вирішувати і професійні завдання, і особисті проблеми. Незабаром з'явиться можливість зосередитись на роботі, навести лад у справах, домовитися про взаємовигідне співробітництво. Важливо не переробити: життєвий потенціал знижений, і наслідком надмірних навантажень може стати нездужання.

Друга половина дня обіцяє Водоліям приємне спілкування, зустрічі із цікавими людьми. Імовірні грошові надходження, зокрема значні. Покупки, які ви зробите увечері, будуть вдалими.

Риби

Серйозних проблем не виникне. Дрібні неприємності можливі, але для хвилювання немає причин — ви швидко впораєтеся з ними. На початку дня не виключено розбіжностей із колегами, атмосфера в колективі стане напруженою. Краще працювати самостійно, так буде простіше досягти потрібного результату.

З погляду особистих стосунків цей день у Риб дуже сприятливий: ніщо не затьмарює гармонії, не заважає порозумінню. День сприятливий для початку романтичних відносин; дослухавшись до підказок інтуїції, ви зробите правильний вибір.

Раніше астрологи називали чотири знаки зодіаку, яким ретроградний Меркурій принесе успіх у фінансових справах.

Фото Pixabay

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