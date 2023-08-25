«Ви знаєте ціну цього дня»: Марічка Падалко вразила зверненням до родин захисників України

Популярна телеведуча Марічка Падалко, яка показала зворушливе відео, під час етеру «Сніданку з 1+1» розповіла історії трьох захисників — чоловіків зірок каналу, та звернулася до родин воїнів.

«Ми не живемо десь в телевізорі, ми живемо з вами в одній країні, — сказала ведуча. — Ми живемо з вами одним життям, і нас багато що об'єднує».

Марічка розповіла про переживання Людмили Барбір, яка знає, що таке чоловік на війні ще з часів АТО. Барбір півтора року живе в очікуванні добрих звісток від свого чоловіка. Днями його бригада увійшла в Роботине.

Син і чоловік Людмили Барбір

«Я будую свої плани з огляду на те, що він буде не зі мною, він буде далеко, і ми будемо переписуватися плюсиками», — розповіла ведуча і додала, що нині головним чоловіком вдома залишається син.

Людмила Барбір з чоловіком

«Він став дуже самостійним, — відмітила Людмила. — Він багато мені допомагає. Ігор постійно каже: «Тарас, мене немає вдома, ти допомагай мамі».

Чоловік Валентини Хамайко, Андрій Оністрат, як багатодітний батько, міг виїхати за кордон, але цього не зробив, і разом зі своїм старшим сином Остапом пішов на фронт. Після загибелі 21-річного Остапа, батько отримав ще одну законну підставу для демобілізації, проте відмовився. Настанову від чоловіка — «Все буде добре. У нас інших варіантів немає», Валя часто повторює собі й дітям, як мантру.

Чоловік Валентини Хамайко з сином

«Я не хочу тата героя на фотографії, — згадує свої слова Валя. — Я хочу бачити чоловіка поряд з собою. На що мені чоловік сказав: «А ти розумієш, як мені дивитися синам в очі? Вони мені рано чи пізно поставлять запитання: «Тато, а де ти був в ті часи?«

Валентина Хамайко з родиною

У самої Марічки Падалко з усієї великої родини з нею в Києві лишився старший син Михайло. Доньки Маша і Катя поїхали на цей навчальний рік до Праги, а чоловік ведучої Єгор Соболєв знищує окупантів і ворожу техніку на запорізькому напрямку.

Чоловік Марічки Падалко Єгор Соболєв

Падалко звернулась до родин тих українських героїв, чиї чоловіки, батьки, брати, вже не повернуться додому.

«Ви, як ніхто, знаєте ціну цього дня, ціну майбутньої перемоги, — сказала ведуча. — І я дуже хочу, щоб у вас, і ми зробимо для цього все, ніколи не виникало запитання — а за що загинув мій чоловік, за що загинув мій тато. І я впевнена, що ви будете бачити перед собою багато їхніх гідних послідовників».

В ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» популярний ведучий Руслан Шаріпов назвав причини ненависті росіян до українців.

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