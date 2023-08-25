«Ви знаєте ціну цього дня»: Марічка Падалко вразила зверненням до родин захисників України
Популярна телеведуча Марічка Падалко, яка показала зворушливе відео, під час етеру «Сніданку з 1+1» розповіла історії трьох захисників — чоловіків зірок каналу, та звернулася до родин воїнів.
«Ми не живемо десь в телевізорі, ми живемо з вами в одній країні, — сказала ведуча. — Ми живемо з вами одним життям, і нас багато що об'єднує».
Марічка розповіла про переживання Людмили Барбір, яка знає, що таке чоловік на війні ще з часів АТО. Барбір півтора року живе в очікуванні добрих звісток від свого чоловіка. Днями його бригада увійшла в Роботине.
«Я будую свої плани з огляду на те, що він буде не зі мною, він буде далеко, і ми будемо переписуватися плюсиками», — розповіла ведуча і додала, що нині головним чоловіком вдома залишається син.
«Він став дуже самостійним, — відмітила Людмила. — Він багато мені допомагає. Ігор постійно каже: «Тарас, мене немає вдома, ти допомагай мамі».
Чоловік Валентини Хамайко, Андрій Оністрат, як багатодітний батько, міг виїхати за кордон, але цього не зробив, і разом зі своїм старшим сином Остапом пішов на фронт. Після загибелі 21-річного Остапа, батько отримав ще одну законну підставу для демобілізації, проте відмовився. Настанову від чоловіка — «Все буде добре. У нас інших варіантів немає», Валя часто повторює собі й дітям, як мантру.
«Я не хочу тата героя на фотографії, — згадує свої слова Валя. — Я хочу бачити чоловіка поряд з собою. На що мені чоловік сказав: «А ти розумієш, як мені дивитися синам в очі? Вони мені рано чи пізно поставлять запитання: «Тато, а де ти був в ті часи?«
У самої Марічки Падалко з усієї великої родини з нею в Києві лишився старший син Михайло. Доньки Маша і Катя поїхали на цей навчальний рік до Праги, а чоловік ведучої Єгор Соболєв знищує окупантів і ворожу техніку на запорізькому напрямку.
Падалко звернулась до родин тих українських героїв, чиї чоловіки, батьки, брати, вже не повернуться додому.
«Ви, як ніхто, знаєте ціну цього дня, ціну майбутньої перемоги, — сказала ведуча. — І я дуже хочу, щоб у вас, і ми зробимо для цього все, ніколи не виникало запитання — а за що загинув мій чоловік, за що загинув мій тато. І я впевнена, що ви будете бачити перед собою багато їхніх гідних послідовників».
В ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» популярний ведучий Руслан Шаріпов назвав причини ненависті росіян до українців.208