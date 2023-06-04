«Жахливий стискаючий біль»: в родині Валентини Хамайко сталося горе

В родині телеведучої Валентини Хамайко сталося горе. 2 травня на війні загинув син її чоловіка Остап. За місяць захисникові мало виповнитися лише 22 роки. Рік тому хлопець добровольцем пішов захищати країну від російських окупантів. Служив разом із батьком Андрієм Оністратом. Про болючу втрату Валентина та Андрій повідомили в соціальних мережах.

«Жахливий стискаючий біль і німий крик душі… біль втрати… Через місяць Остапу мало виповнитись 22 роки… а він вже рік як служив в ЗСУ, пішов добровільно!

Цей рік став для нього роком перевтіленням.

Ми бачили як він мужнішав і дорослішав з кожним приїздом, як ставав рішучим і вчився щодня цінувати життя. Андрій з перших днів підтримував рішення сина… а згодом і сам пішов…

Останні 2 місяці хлопці служили разом.

Остап загинув при виконанні бойового завдання», — написала Валентина, опублікувавши тепле родинне відео з Остапом.

Вона також розповіла про його останній приїзд. Тоді усі діти зібрались разом в будинку бабусі і дідуся. Як усі вони ніжно спілкувалися та горнулися до старшого брата.

«Вони нагадували клубок котенят, весь час про щось говорили, розпитували Остапа… грались і обіймались. Сьогодні гортала домашні альбоми, згадуючи як багато ми разом подорожували, як разом підтримували Андрія на стартах, як Остап біг в 6 років свій перший старт в Гамбурзі, а ми чекали його на фініші і видивлялись в натовпі дітей. Нехай ці світлини стануть світлою пам"яттю, бо поки вони розривають серце.

Дай Боже сил усім нам пережити цю втрату і знайти правильні слова підтримки Андрію… мамі Остапа… дітям, які живуть у війні і так рано починають розуміти, що таке біль втрати і смерть», — написала Валентина.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що хореограф Дмитро Дікусар, який служить в лавах ЗСУ, розповів про коротку відпустку та зустріч з рідними.

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