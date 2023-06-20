36.82 / 37.35 40.20 / 40.92
Київ: +21
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Реву»: Марічка Падалко показала зворушливе відео

18:14 20 червня 2023
Марічка Падалко

Відома телеведуча Марічка Падалко, яка з благодійною ціллю пробігла Бостонський марафон, активно веде свою сторінку у соціальній мережі. Майже кожного дня вона дає хроніку подій на фронті та ділиться моментами з особистого життя. Нещодавно Марічка виклала зворушливе відео зустрічі своїх двох доньок з батьком Єгором Соболевим. Відомо, що Єгор воює з перших днів повномасштабного вторгнення.

«Дівчата 8 місяців не бачили батька, — написала Марічка. — Вони знали, що на вокзалі в Києві ми їх зустрінемо з Міхою, але навіть не здогадувалися, що Єгора вчора викликали до Києва буквально на два дні забирати дрони.

Дива трапляються…«

На відео зустрічі дівчат з батьком відразу зреагували читачі Марічки, зізнавшись, що воно довело їх до сліз.

«Реву, — зізналась шанувальниця, — Нехай вже швидше закінчиться ця клята війна».

«Дай Бог, щоб якнайшвидше всі наші чоловіки і татусі повернулися до своїх сімей», — написали у коментарях.

«Нехай всі дітки дочекаються своїх батьків здоровими і неушкодженими, — бажають у відповідь. — Дякую захисникам і воїнам».

«ФАКТИ» писали, що Леся Нікітюк потрапила під обстріл під час зйомок.

228

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Королівська родина. Офіційний знімок після хрещення Арчі

Герцог і герцогиня Діорські: у Меган Маркл і принца Гаррі з’явилося нове прізвисько

Молочний розчин

Огірки просто шаленіють від цього білого підживлення: підкорміть їх, і чекайте дуже скоро на величезний врожай (відео)

малосольні огірки

Неймовірні малосольні огірочки: готові вже за 15 хвилин

Nissan X-Trail 2022

Мали недопрацювання ще при сходженні з конвейера: названо ТОП-3 ненадійних кросоверів

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту