«Реву»: Марічка Падалко показала зворушливе відео

Відома телеведуча Марічка Падалко, яка з благодійною ціллю пробігла Бостонський марафон, активно веде свою сторінку у соціальній мережі. Майже кожного дня вона дає хроніку подій на фронті та ділиться моментами з особистого життя. Нещодавно Марічка виклала зворушливе відео зустрічі своїх двох доньок з батьком Єгором Соболевим. Відомо, що Єгор воює з перших днів повномасштабного вторгнення.

«Дівчата 8 місяців не бачили батька, — написала Марічка. — Вони знали, що на вокзалі в Києві ми їх зустрінемо з Міхою, але навіть не здогадувалися, що Єгора вчора викликали до Києва буквально на два дні забирати дрони.

Дива трапляються…«

На відео зустрічі дівчат з батьком відразу зреагували читачі Марічки, зізнавшись, що воно довело їх до сліз.

«Реву, — зізналась шанувальниця, — Нехай вже швидше закінчиться ця клята війна».

«Дай Бог, щоб якнайшвидше всі наші чоловіки і татусі повернулися до своїх сімей», — написали у коментарях.

«Нехай всі дітки дочекаються своїх батьків здоровими і неушкодженими, — бажають у відповідь. — Дякую захисникам і воїнам».

«ФАКТИ» писали, що Леся Нікітюк потрапила під обстріл під час зйомок.

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