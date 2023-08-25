Розлучений Дмитро Ступка закрутив роман з українською співачкою: хто вона

Актор Дмитро Ступка, який розлучився з Поліною Логуновою, закрутив новий роман у США, де перебуває від початку повномасштабного вторгнення. Артист опублікував фото з новою коханою. Нею виявилася українська співачка Юлія Калібашка, відома під псевдонімом Barabanovа. «Дякую, що ти в мене є», — коротко підписав фото Дмитро.

Юлія переїхала до США після повномасштабного вторгнення РФ. Вона проживає в Лос-Анджелесі, має сина Марка від попередніх стосунків. Кажуть, Дмитро зустрічається зі співачкою приблизно півроку, проте ці стосунки не афішував.

Нагадаємо, Дмитро має доньку Богдану від попереднього шлюбу. Його колишня дружина Поліна мешкає з дівчинкою в США. Логунова знайшла там нове кохання.





Дмитро також перебуває за кордоном, куди позіхав ще до російського вторгнення. Він жодного разу не приїздив до України від початку війни. За це Ступку хейтять в мережі. Його нещодавній допис, в який він супроводив російськомовний треком забороненого в Україні гурту «Каспійський груз», викликав обурення.

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