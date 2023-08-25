«Я побачив, відчув»: Тарас Тополя відверто зізнався, чи повернеться на фронт

Лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя, який шість місяців служив бойовим медиком та повернувся з ліні фронту, відверто зізнався, чи повернеться на службу. Музикант не приховує, що на початку війни у нього не було бажання йти воювати, бо ж він, як і багато хто, не мав бажання отримати кулю. Але Тарас вирішив виконати свій обов’язок, зробити все можливе, аби країна вистояла. І зараз він так само не рветься на передову, але, якщо буде відповідний наказ — знову готовий виконувати свій обов’язок.

«Якщо Залужний скаже, то повернуся. Ми відкомандировані його рішенням до розпоряджень. Бажання немає, звичайно. Я побачив, відчув. У мене не було бажання і в перший день йти воювати. У кого є бажання йти гинути від пострілу, мін чи просто вбивати?! Але є розуміння, що країна має вистояти, вижити і заради цього потрібно це робити. Я не отримував задоволення, але ми прийняли рішення і пішли. Я не буду брехати і казати, що хочеться туди повернутися. Коли ми вийшли, то це особливий стан психіки. Ломка є», — сказав Тарас Тополя.

Нагадаємо, Тарас із дружиною співачкою Alyosha виховують двох синів та донечку Марійку, якій днями виповнилося три роки. Зараз родина музиканта мешкає в США. Тарас разом з колективом бере участь у благодійних заходах та збирає гроші на допомогу ЗСУ. Нещодавно під час чергового переїзду музиканти ледь не розбилися на машині, на ходу відпало колесо.

257

Читайте нас у Facebook та Instagram