На швидкості відвалилося колесо: група «Антитіла» ледь не потрапила в автокатастрофу через невідомих «диверсантів»

Український гурт «Антитіла», який братиме участь у шоу «Євробачення-2023» у Ліверпулі, під час гастролей у Франції ледь не втрапив у автотрощу — під час виступу в Парижі на колесі їхнього бусика викрутили гайки.

«Коли на швидкісному європейському автобані розгойданим колесом повністю зрізало болти, і колесо, відпавши, зависло на тормозному диску, нарізаючи металеву стружку. Тільки завдяки майстерності водія мікроавтобус з командою в цей момент не перевернувся, і навіть вдало зупинився до подій, які б мали важкі наслідки. В ці моменти ти розумієш, що пильність під час війни не можна послаблювати ніколи, бо ворог може бути всюди», — розповідають музиканти на своїй сторінці у соцмережі.

Експерти виявили подряпини, які виникли під час спроби викрутити свіжопофарбовані диски і гайки на колесах.

«Не знаємо кому „дякувати“ — сусідам мскл в готелі, які можливо прийшли тихенько послухати наш концерт, чи просто небайдужим „прихильниками“ нашої діяльності і творчості в Парижі, але головне — що все нормально! Все переживемо» — йдеться у повідомленні.

Під час концертів у Парижі українські музиканти виконали й пісню, кліп до якої знімався у фронтовому Бахмуті — «Фортеця Бахмут».

Фоловери висловлювали підтримку музикантам та радили їм бути обережними.

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Фото з Instagram

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