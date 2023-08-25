Легенда рестлінгу помер у 36 років (відео)

У віці 36 років помер від серцевого нападу зірка рестлінгу Уїндем Лоуренс Ротунда, який виступав під псевдонімом Брей Вайатт.

Спортсмен не заявлявся на турніри під егідою промоції World Wrestling Entertainment (WWE) з лютого цього року. Люди, наближені до Брея, пояснювали це травмою, але, як стало відомо, Вайатт важко переніс коронавірус та довго одужував. На жаль, ослаблений імунітет не переніс серцевого нападу, і спортсмен помер.

Свої співчуття висловили багато зірок рестлінгу, у тому числі й відомий актор Дуейн «Скеля» Джонсон. «Я вбитий горем через новину про смерть Брея Уайатта, — написав „Скеля“ на своїй сторінці у Twitter. — Завжди мав величезну повагу та любов до нього та родини Ротунди. Мені подобалися його присутність, рекламні акції, робота на рингу та зв'язок із всесвітом WWE. Дуже унікальний, крутий та рідкісний персонаж, якого складно створити в нашому божевільному світі професіонального рестлінгу. Моя любов та щирі співчуття родині Ротунди в цей важкий, несамовитий час».

Зазначимо, що Ротунда — рестлер у третьому поколінні, який ішов стопами свого діда Блекджека Маллігана, свого батька Майка Ротунди та двох своїх дядьків, Баррі та Кендалла Уїндемів. Також рестлером є його молодший брат, Тейлор Ротунда, відоміший як Бо Даллас, з яким Брей Вайатт двічі вигравав титул командних чемпіонів Флориди. Після переходу в найпрестижніший промоушен Уїндем зміг стати чемпіоном WWE (у 2017-му) та двічі — чемпіоном Всесвіту WWE (у 2019-му та 2020-му).

Додамо, що на момент смерті Ротунда був заручений зі своєю нареченою Джозан Офферман, колишньою дикторкою WWE, з якою у нього двоє дітей. Також Уїндем мав дві доньки від попереднього шлюбу.

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