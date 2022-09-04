Тайсон Ф'юрі підвівся зі стільця та ефектно «вирубив» суперзірку рестлінгу: момент потрапив на відео

Володар чемпіонського поясу WBC непереможний Тайсон Ф'юрі, який образливо відреагував на виклик Усика, влаштував шоу на турнірі з рестлінгу WWE Clash at the Castle, що пройшов у Кардіффі (Уельс).

Британського боксера не залишає бажання повернутися до промоції WWE (World Wrestling Entertainment), де в 2019 році він уже провів один бій, нокаутувавши американця Брона Строумена. Ось і зараз, прийшовши на турнір в якості глядача, Циганський король вирішив нагадати про себе.

Спочатку британець вийшов у ринг, де влаштував дуель поглядів із чинним чемпіоном Романом Рейнсом. Потім Ф'юрі повернувся на своє місце в залі, але й тут опинився в центрі уваги — після того, як зірка WWE Остін Тіорі щось не поділив із суддею, Тайсон підвівся зі свого стільця та ударом з кулака в голову «вирубив» рестлера, викликавши шквал оплесків серед глядачів.

Нагадаємо, що в наступному бою на профірингу Ф'юрі має битися з українцем Олександром Усиком за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. Цей поєдинок планують організувати в лютому наступного року, серед можливих місць проведення — Саудівська Аравія, Катар, ОАЕ.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексчемпіон світу Деонтей Уайлдер назвав єдину перевагу Ф'юрі над Усиком.

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