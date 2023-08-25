Танці на кістках: на сестер-киянок, які розважалися серед могил захисників України, порушили кримінальну справу (відео)

У Києві правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом наруги над могилами військовослужбовців.

Як повідомили у відділі комунікацій столичної поліції, правоохоронці під час моніторінгу соцмереж побачили відео, на якому дві дівчини танцюють на кладовищі, де поховані загиблі захисники. Поліцейський побачив відео близько 18:00, а вже за годину були встановлені сестри-киянки. За скоєне їм загрожує до 5 років позбавлення волі.

«Для відпрацювання інформації одразу залучились оперативники управління карного розшуку поліції Києва та аналітики столичного главку. Столичні правоохоронці передали орієнтування на порушниць усім нарядам поліції. Менш як за годину патрульні зупинили киянок біля станції метро „Золоті Ворота“ та доставили до Деснянського управління поліції. Як стало відомо, двоє сестер прийшли на Лісове кладовище та вирішили таким чином „вшанувати“ памʼять загиблих захисників України», — йдеться у повідомленні.

Тим часом на сторінці однієї з сестер у соціальних мережах з`явилося пояснення: виявляється, дівчата навідували на кладовищі могилу свого батька, який загинув під час боїв за Ізюм. За її словами, їхня поведінка була такою, бо вони розуміють ставлення загиблого родича до культури поховання. Втім, було визнано, що фільмування та розповсюдження роликів було недоречним.





Наразі вирішується питання щодо повідомлення дівчатам про підозру, санкція статті — обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, що Галицький районний суд Львова виніс вирок молодику, який облив фарбою пам’ятник Степану Бандері — він зробив це за обіцянку винагороди у дві тисячі гривень. Курсант свою вину визнав, суд дав йому чотири роки з іспитовим терміном у рік.

Фото поліції Києва

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