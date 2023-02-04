«Облив фарбою Бандеру»: суд виніс вирок львівському курсанту

Галицький районний суд Львова виніс вирок молодику, який осквернив пам’ятник борцю за незалежність України у XX столітті Степану Бандері. Йдеться про монумент, розташований у Львові на вулиці Митрополита Ангеловича, читаємо у реєстрі судових рішень.

Обвинувачуваний — уродженець Кам'янця-Подільського, раніше судимий за крадіжку. У 2018 році він уклав контракт про проходження військової служби, був зарахований до списків особового складу академії. Його взяли на посаду курсанта навчального курсу спеціальності «Військове управління (сухопутні війська)».

Наприкінці 2021 року курсанту запропонували осквернити пам`ятник, споруджений у пам`ять Степану Бандері, запропонувавши грошову винагороду в розмірі 2000 гривень. Потрібно було облити його червоною фарбою із залученням інших співвиконавців. Хлопець погодився.

Разом з іншими особами він підбіг до монумента, кинувши пляшки з червоною фарбою. Після чого хлопці залишили місце злочину. Своїми умисними протиправними вони заподіяли майнову шкоду Галицькій районній адміністрації Львівської міської ради на загальну суму 7100 грн.

В підготовчому судовому засіданні курсант вину визнав повністю, мовляв, факти та докази свого обвинувачення не заперечує. 11 січня 2023 року між прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону та обвинуваченим укладено угоду про визнання винуватості. Суд затвердив її, призначивши покарання у виді 4 років позбавлення волі. Й разом з тим звільнив від відбування покарання з іспитовим строком рік.

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