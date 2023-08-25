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У Фінляндії затримано російського бойовика-неонациста, якого розшукувала Україна

14:16 25 серпня 2023
Мільчаков та Петровський

У Фінляндії заарештували одного з лідерів угрупування російських бойовиків «Русич», якими свого часу керував неонацист Олексій Мільчаков. Яна Петровського (на фото праворуч від Мільчакова), який перебуває під санкціями ЄС та США за участь у війні проти України, підозрюють у терористичних злочинах, скоєних щонайменше у період із червня 2014 року до серпня 2015 року у Луганській та Донецькій областях.

Як пише «Європейська правда», Петровський перебуває під вартою. За даними Мінфіну США, затриманий обіймав посаду командира угруповання «Русич» з 2022 року, після того, як Мільчакова було поранено в боях за Харків.

Поліція вимагає продовжити термін утримання під вартою «з метою сприяння розслідуванню та екстрадиції злочинця». Тим часом Україна звернулася із запитом про екстрадицію «Слов'яна».

Петровський, який у юності кілька років жив у Норвегії, у 2016 році був депортований до росії, оскільки вважався загрозою безпеці. Найманець воював у Сирії у складі ультраправого угруповання на боці режиму президента Башара Асада.

Нагадаємо, що навесні цього року в мережі з'явилося відео, на якому найманці з «Русича» відрізали голову живому бійцю ЗСУ, який потрапив у полон.

Фото з мережі

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