Субсидія «в один клік»: як подати спрощену заяву на житлову субсидію

У Пенсійному фонді України дали детальне роз`яснення, як подати спрощену заяву на призначення житлової субсидії «в один клік» онлайн.

В ПФУ нагадують, що в країні впроваджується експериментальний проєкт, втім, раніше визначений механізм звернення за призначенням субсидії з повним пакетом документів залишається чинним і за бажанням людини застосовується у звичному порядку.

«За експериментальним проєктом, для призначення житлової субсидії людина може подати лише спрощену заяву „в один клік“ (в електронній формі — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний додаток Пенсійного фонду України, Портал „Дія“ (за наявності технічної можливості) або в паперовій формі — звернувшись до обраного сервісного центру Фонду чи до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, або надіславши заяву на адресу органу Фонду поштою)», — йдеться у повідомленні.

У заяву необхідно внести прізвище, ім’я та по батькові, серію і номер паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) заявника та осіб, які входять до складу домогосподарства, адресу та рахунок в банку (у форматі ІВАN), на який буде йти виплата, та підписати спрощену заяву (у разі її подання електронними засобами — за допомогою кваліфікованого електронного підпису).

Решту інформації Пенсійний фонд України отримає від державних реєстрів і на її основі ухвалить рішення. Повідомлення про ухвалене рішення (встановлений розмір житлової субсидії, у разі її призначення, причини відмови і порядок оскарження рішення) разом із заявою та сформованою декларацією надійдуть заявникам.

Тим, хто подавав заяву через особистий кабінет на вебпорталі Фонду — в його особистий кабінет; тим, хто подав засобами мобільного додатку Пенсійного фонду України — у мобільний додаток; хто подав засобами Порталу «Дія» — через Портал «Дія», хто подав спрощену заяву у паперовій формі — на адресу електронної пошти.

В ПФУ детально розповіли, як подати заяву на субсидію через портал Фонду.

1. Зайти на портал та авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

2. В особистому кабінеті на панелі зліва в розділі «Комунікації з ПФУ» вибрати опцію «Заява на житлову субсидію чи пільгу».

3. У вікні, що спливає, натиснути кнопку «Продовжити».

4. У наступному вікні обрати опцію «Заява про призначення та надання житлової субсидії за експериментальним проектом».

5. Заповнити онлайн-форму заяви: вказати загальну інформацію про особу, яка подає заяву (в т.ч. паспортні та адресні дані), зазначити реквізити банківського рахунку (у форматі ІВАN), додати інформацію про членів домогосподарства.

6. Перед остаточним формуванням заяви та відправленням її до Пенсійного фонду України, за допомогою опції «Додати файл», за бажанням та за наявності, додти скановані копії документів, які можуть визначати право на призначення субсидії (наприклад, у разі оформлення житлової субсидії за фактичним місцем проживання — копію договору оренди, довідку ВПО).

Надати згоду на передачу та обробку персональних даних, поставивши відповідну позначку, та натиснути кнопку «Сформувати заяву».

7. Перевірити дані сформованої заяви та надіслати до Пенсійного фонду, натиснувши кнопку «Підписати та відправити в ПФУ».

З результатом щодо ухваленого рішення про призначення житлової субсидії можна ознайомитись у розділі «Мої звернення» — «Статус звернення».

Раніше у ПФУ зазначали, що більшісті українців субсидія нараховуватиметься автоматично, але є категорії громадян, які особисто мають подавати заяви. Це, зокрема, фактично зареєстровані у помешканні особи, які не проживають за цією адресою; особи, які проживають у помешканні, але не зареєстровані в ньому; переселенці, які отримують житлову субсидію за адресою, за якою вони зареєстровані як ВПО; особи, які орендують житло за договором оренди; особи, які використовують скраплений газ і тверде паливо — для отримання плати за балонний газ і вугілля їм потрібно звертатися до уповноважених органів раз на рік.

Фото Pixabay

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