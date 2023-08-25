Субсидію автоматично не нарахують: у ПФУ розповіли, кому потрібно звернутися по виплату особисто
Невдовзі розпочнеться опалювальний сезон й мільйони українців потребуватимуть субсидій на оплату послуг ЖКГ, розмір яких залежить від витрат та доходів усіх членів домогосподарства.
Багатьом субсидії нарахують автоматично, але, як повідомляє «Соціальна інформаційна платформа», є й ті, кому обов’язково варто звернутися за призначенням.
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У Пенсійному фонді України зазначають, що подати заяву на призначення допомоги з оплати житлово-комунальних послуг мають:
- фактично зареєстровані у помешканні особи, які не проживають за цією адресою;
- особи, які проживають у помешканні, але не зареєстровані в ньому;
- переселенці, які отримують житлову субсидію за адресою, за якою вони зареєстровані як ВПО;
- особи, які орендують житло за договором оренди;
- особи, які мають скраплений газ і тверде паливо — для отримання плати за балонний газ і вугілля їм потрібно звертатися до уповноважених органів раз на рік.
Нагадаємо, що українців можуть позбавити субсидії у разі заборгованості, яка виникла протягом трьох місяців і перевищує 680 гривень.
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