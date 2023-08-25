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Субсидію автоматично не нарахують: у ПФУ розповіли, кому потрібно звернутися по виплату особисто

10:56 25 серпня 2023
Гривні

Невдовзі розпочнеться опалювальний сезон й мільйони українців потребуватимуть субсидій на оплату послуг ЖКГ, розмір яких залежить від витрат та доходів усіх членів домогосподарства.

Багатьом субсидії нарахують автоматично, але, як повідомляє «Соціальна інформаційна платформа», є й ті, кому обов’язково варто звернутися за призначенням.

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У Пенсійному фонді України зазначають, що подати заяву на призначення допомоги з оплати житлово-комунальних послуг мають:

  • фактично зареєстровані у помешканні особи, які не проживають за цією адресою;
  • особи, які проживають у помешканні, але не зареєстровані в ньому;
  • переселенці, які отримують житлову субсидію за адресою, за якою вони зареєстровані як ВПО;
  • особи, які орендують житло за договором оренди;
  • особи, які мають скраплений газ і тверде паливо — для отримання плати за балонний газ і вугілля їм потрібно звертатися до уповноважених органів раз на рік.

Нагадаємо, що українців можуть позбавити субсидії у разі заборгованості, яка виникла протягом трьох місяців і перевищує 680 гривень.

Фото Pixabay

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