«Вартість» послуги становила 7,5 тисячі доларів: на Київщині розкрито схему зняття ухилянтів з військового обліку

На Київщині, де спецслужби нещодавно викрили російського «крота», начальник одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та керівник військово-лікарської комісії допомагали чоловікам призовного віку ухилитися від служби.

Одночасно вони також сприяли незаконному переправленню вказаних осіб через державний кордон, повідомив очільник обласного управління поліції Андрій Нєбитов.

Встановлено, що правопорушники забезпечували ухилянтів всіма необхідними документами, зокрема оформлювали тимчасове посвідчення військовозобов’язаного щодо визнання непридатності до військової служби з відміткою про зняття з військового обліку. Вартість «послуги» для однієї особи становила 7,5 тисяч доларів США.

Працівники управління міграційної поліції Київщини спільно із співробітниками СБУ провели санкціоновані обшуки та вилучили речові докази, які підтверджують вчинення злочинної діяльності.

Слідчі дії за місцем проживання

За скоєне фігурантам загрожує до 9 років за ґратами.

Нагадаємо, що раніше підозру оголосили голові військово-лікарської комісії (ВЛК) одного з районних у місті Києві військкоматів, який видавав фіктивні довідки про непридатність до військової служби.

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