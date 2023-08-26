Вивозив українське зерно до росії: СБУ викрила бізнесмена-колаборанта

Служба безпеки України викрила ще одного зрадника, який співпрацював з росіянами. Йдеться про бізнесмена-колаборанта, власника одного із провідних агрохолдингів Запорізької області, який вивозив українське зерно з тимчасово окупованого Бердянська до рф.

Як повідомили у спецслужбі, мова йде про оптові партії зерна і продуктів садівництва, які вирощують компанії фігуранта на тимчасово окупованій території регіону.

У результаті комплексних заходів співробітники СБУ викрили бізнесмена-колаборанта у Києві, куди він переїхав з Бердянська після захоплення українського міста.

За даними слідства, після переїзду до столиці власник агробізнесу налагодив дистанційне керування власними компаніями на тимчасово окупованій частині України.

Для цього залишив у Бердянську свого компаньйона, який здійснює фактичне управління сільгосппідприємствами.

Для «безперешкодного» ведення бізнесу на тимчасово окупованій території фігуранти «перереєстрували» його за російським законодавством і погодились сплачувати «податки» до бюджету рф.

Серед іншого, у них був діючий контракт із так званим міністерством освіти і науки Запорізької області.

За наявними даними, зібрані урожаї агропродукції, насамперед пшениці, вони «експортували» до країни-агресора через Бердянський порт.

Під час обшуків за місцем проживання та в офісі власника агрохолдингу у Києві виявлено готівку, а також документи, печатки та комп’ютерну техніку із доказами злочинних дій.

«На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 111−1 Кримінального кодексу України (передача матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, та/або збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, та/або провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора)», — йдеться у повідомленні.

Раніше СБУ повідомила про підозру прикордоннику-дезертиру, який на початку повномасштабного вторгнення рф залишив свій підрозділ — а був начальником ракетно-артилерійського відділення прикордонної комендатури швидкого реагування «Новотроїцьке» у Донецькій області.

161

Читайте нас у Facebook та Instagram