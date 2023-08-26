Не витрачайте час на боротьбу з журналістами: нардепка Радіна і журналіст Ткач відповіли на «парі» Резнікова

Голова Комітету з питань антикорупційної політики у Верховній Раді, народна депутатка від «Слуги народу» Анастасія Радіна та журналіст «Української Правди» Михайло Ткач відгукнулися на «парі» міністра оборони Олексія Резнікова. Його, нагадаємо, неодноразово закликали пояснити низку корупційних скандалів, у яких фігурують представники МО.

Раніше Резніков запропонував своєрідне парі у відповідь на критику щодо закупівлі літніх курток для ЗСУ замість зимових. Він заявив, що якщо виявиться, що Міністерство оборони справді поставило 180 тисяч літніх курток замість зимових, то він подає у відставку.

Однак, за словами Резнікова, якщо ж виявиться, що були поставлені 180 тисяч зимових курток, а не літніх, то народна депутатка Анастасія Радіна має скласти мандат, а журналіст «Української Правди» Михайло Ткач піти з видання «Українська правда» і на 3 роки припинити займатися журналістикою.

Зі свого боку політикиня поставила умову, в якому разі вона може скласти мандат.

«Чого міністр точно не мав би робити (під час війни, — Ред.) — то втрачати час (за який українці платять життями) на боротьбу із журналістами (які вже допомогли зекономити 10 млрд грн коштів для забезпечення армії)», — написала нардепка.

Вона запропонувала Резнікову до 09:00 28 серпня спростувати нібито корупційні закупівлі курток для української армії.

«Спростуєте — я складу мандат одразу після ухвалення закону про відновлення публічного декларування статків чиновників, зокрема воєнкомів та горе-закупівельників для армії (проти останнього виступаєте Ви особисто)», — написала Радіна.

Ткач же наголосив, що піде з видання і припинить займатися журналістикою, лише тоді, «коли останній внутрішній кат українського суспільства заб’ється в кут».

Нагадаємо, після проведеного журналістами розслідування Міноборони підтвердило, що закупило куртки нібито турецької компанії Vector Avia на 30 млн доларів. Це ті самі куртки, які, згідно з даними експертизи, не можуть використовуватися за призначенням. Замість зимових курток в Україну ввезли неякісний товар, а під час перетину кордону ціна злетіла втричі. А ТСК фактично підтвердила корупцію у МО.

Раніше відомі волонтери розповідали про те, що Міноборони планує повернутися до прямих договорів, які неодноразово критикувалися активістами за тотальну корупцію.

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