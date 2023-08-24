Британський генерал назвав три сценарії закінчення війни в Україні

Британський генерал Річард Берронс відомий на Заході як прекрасний і досвідчений стратег. Він брав участь у миротворчих місіях в Афганістані, Косово та Іраку. У 2013−2016 роках очолював Об'єднане командування (зараз — Стратегічне командування) Збройних сил Великої Британії. Нині Берронс — відставний офіцер. Але це анітрохи не применшує його вміння аналізувати ситуацію і робити зважені прогнози. З генералом поговорила Українська служба Бі-бі-сі. Берронс розповів про три варіанти завершення війни в Україні, яка, на думку аналітиків, може справді розвалити російську федерацію.

Свій прогноз британський генерал зробив на основі аналізу дій ЗСУ та російської армії, а також західної військової підтримки, яку отримує Україна.

Насамперед Берронс наголосив, що політика Заходу була провальною після несподіваного вторгнення росії до Криму та анексії півострова. Україна після цих подій 2014 року не отримала достатньо зброї, щоб запобігти повномасштабній російській агресії.

«Захід надавав військову допомогу із затримкою», — упевнений Берронс. Усе змінилося після лютого 2022 року. Захід почав діяти рішуче і швидко, використовуючи свої запаси зброї та боєприпасів для української армії. Але навіть тепер західні союзники надають ЗСУ допомогу «за наростаючою шкалою».

«І тому ми маємо ситуацію, яка склалася зараз — коли Україна має достатньо техніки, боєприпасів, підготовки та грошей, щоб зупинити подальшу російську окупацію. Вона, схоже, досягла найвищої точки, а українські сили домагаються невеликих тактичних перемог на полі бою», — каже Берронс.

Він вважає, що ЗСУ досягнуть вирішального перелому в рамках нинішнього контрнаступу.

«Але навіть якщо вони до настання зими досягнуть великих успіхів на полі бою, цього буде недостатньо, щоб вигнати росію з України. Тобто, нинішніх потужностей достатньо, щоб не програти, достатньо, щоб не погіршити ситуацію, але недостатньо, щоб перемогти», — вважає британський стратег.

«На мою думку, це справа принаймні двох років — щоб дати Україні здатність перемогти росію на полі бою і звільнити всю свою територію. Це дуже велике питання, і не варто забувати, що і росія думає про те саме, але з точністю до навпаки. Чи не варто їй взяти паузу, щоб переозброїтися — і повернутися, щоб вдарити ще сильніше? Тож ця війна зараз вийшла на дуже важкий етап», — упевнений Берронс.

«Якщо дати ЗСУ більше часу, більше техніки, більше грошей, боєприпасів, то вони можуть перемогти росіян на полі бою», — каже він.

Але російські генерали теж дечому навчилися за час війни в Україні. Це видно, по-перше, з того, як вони практично «хрестоматійно» побудували оборонні лінії вздовж лінії фронту протяжністю понад тисячу кілометрів.

«Перед росією як ворогом України постала дилема — або, стиснувши зуби, триматися за якомога більшу частину захопленої території і одночасно відновлювати сили для майбутнього наступу, і це дуже неприємний, але ймовірний сценарій. Або в росії закінчиться воля воювати далі… За моїми оцінками, російське керівництво і близько не готове припинити цю війну. Саме з цього повинна виходити не тільки Україна, а й Захід», — вважає Берронс.

Ґрунтуючись на цьому аналізі, британський генерал бачить три альтернативні варіанти завершення російсько-української війни. «Вирішувати, яким шляхом піти, буде український народ», — підкреслює він.

Перший варіант — це відмова України від подальшої боротьби. Причиною може бути невіра в те, що росіян можливо вибити з усієї окупованої території, або це коштуватиме надто багато сил, крові та грошей.

«На мій погляд, це було б просто жахливим рішенням, і я не вірю, що Україна на це піде», — зазначає Берронс.

Другий варіант — це зупинити бойові дії зараз. Оголосити не перемир'я, а тимчасове припинення вогню.

«Тобто це не визнання поразки чи втрати територій, а прийняття статус-кво і призупинення збройного конфлікту. На жаль, обидві сторони скористаються паузою, щоб зібратися з силами та переозброїтися, а війна відновиться в майбутньому з іще більшими смертями та руйнуваннями, тоді як решта житиме в умовах невизначеності», — підкреслює Берронс негативні наслідки такого сценарію.

Третій варіант — Захід має перестати вимагати від України дотримання чітких графіків. Тобто не вимагати від неї досягти швидкого результату на полі бою, погрожуючи припинити підтримку в іншому випадку.

«Ціна спроб перемогти, коли для цього немає сил, полягає в тому, що Україна може втратити те, що вже отримала, виснажуючи свої сили спробами штурму сильної російської оборони», — каже Берронс.

Якщо такий натиск з боку Заходу припиниться, то у ЗСУ з'явиться можливість підтримувати постійний тиск на росіян на лінії фронту, продовжувати повільно виснажувати їхні сили, навіть узимку. І з'явиться час на розвиток і посилення військової могутності України із західною підтримкою.

«Якщо наростити переважаючі потужності, побудувати переважаючу силу, то перемога буде швидшою, а втрати — меншими», — підкреслює британський стратег.

І тоді Україна зможе здобути переконливу перемогу на полі бою наступного року або через рік.

Особливість цього сценарію в тому, що він вимагає, щоб український народ був готовий до довгої і нелегкої війни. А Захід — до стабільної підтримки України.

За оцінкою генерала Берронса, буде потрібно приблизно 100 млрд доларів на рік. «Це цілком посильна сума для західних економік», — зазначає він.

Упевнений Берронс в одному — війна не завершиться найближчим часом. Він не бачить для цього жодних передумов.

«Єдине, що зараз зрозуміло — те, що ця війна ще далека від завершення. Обидві сторони налаштовані воювати далі, а Захід зобов'язався підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно», — каже генерал Берронс.

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв'ю з істориком Юрієм Фельштинським: «Якщо Захід дозволить вам вести цю війну як наступальну, все закінчиться дуже швидко Перемогою України».

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