Одружилися ще місяць тому: стали відомі подробиці таємного весілля Дорофєєвої та Кацуріна

Співачка Надя Дорофєєва та Михайло Кацурін протягом місяця приховували своє таємне весілля. Після того, як пара офіційно підтвердила одруження, в мережі активно обговорюють подробиці та сукню нареченої.

«Церемонія для мене — найголовніший елемент весілля, це про кохання, емоції, почуття. І вона вийшла емоційно-потужною. Церемоніймейстером була моя подруга Лера Бородіна, яка сильно хвилювалася, але саме завдяки цій щирості, це й було так чуттєво і потужно. Це було єднання», — поділилася подробицями Надя з виданням Vogue.

Для особливої події вона обрала сукню від українського бренду та мереживну фату ручної роботи з вишитими ініціалами пари.

Відомо, що весілля гуляли у Києві, запросили зіркових друзів, але всіх просили тримати подію в таємниці. Кажуть, серед запрошених були ведучі Антон Птушкін, Андрій Шабанов, Дмитро Комаров, Маша Єфросініна, співак Макс Барських, продюсери Ірина Горова і Володимир Завадюк.

Колишній Наді Володимир Дантес каже, що про весілля знав. Але ні його, ні колишню дружину Михайла Дашу не запрошували.

«Мене — ні, Дашу — теж ні. Але ми знали про нього до цього. А так, я думаю, що це було б дивно. Даша з Мішею спілкуються, тому що в них є спільні бізнеси та спільні діти. Дивно не спілкуватися. Ми з Надею не спілкуємося», — розповів Дантес в інтерв’ю Маші Єфросініній.

Стосунки та шлюб Наді та Михайла, які колись дружили сім’ями, багато критикують в мережі. Артистка каже, що їхня історія дійсно є складною для розуміння, але вони живуть реальне життя не заради суспільного схвалення.

«Ми чудово усвідомлюємо, що нашу історію не всі сприймають, бо вона не всім зрозуміла. Але я не хочу жити для інших і жити заради лайків. Найцінніше, що є в цьому житті — це кохання. І повірте, коли воно є — якийсь хейт цьому не завадить. Цікавий факт: перестаєш жити, щоб тебе хвалили, а про тебе пишуть ще більше та ставлять ще більше лайків. Парадокс», — так відповіла Надя на питання прихильників в інстаграмі.

Нагадаємо, про весілля Наді Дорофєєвої та Михайла Кацуріна говорили ще в червні. Спочатку зіркова пара не коментувала ці чутки, а нещодавно опублікувала весільні фото.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

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