Ворог обстріляв Дніпропетровську та Полтавську області: є руйнування

Не маючи успіхів на фронті, в ніч на понеділок, 28 серпня, вчергове вдарили ракетами по містах України.

В ніч на 28 серпня російські окупанти знову атакували територію України крилатими ракетами. Повітряна тривога була оголошена спочатку на півдні, а потім майже по всій країні, повідомляють «ФАКТИ» з посиланням на місцеву владу.

Так, за інформацією голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, в Кривому Розі ворожою ракетою було зруйновано два дачних будинки, п'ять — понівечені, також загорілася господарська споруда.

Крім цього, в області росіяни вдарили по Нікопольскому району з важкої артилерії — під ударом опинились Марганецька та Мирівська громади, там пошкоджено приватний будинок.

Своєю чергою, голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін заявив, що в місті було пошкоджено промисловий об'єкт.

У всіх випадках обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, що в ніч на 27 серпня росія також завдала по Україні, але ракети, які летіли з Каспійського моря на Київ, було збито.

242

Читайте нас у Facebook та Instagram