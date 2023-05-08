Як наречена: Злата Огнєвіч відгуляла на чоловічому весіллі Хветкевича

Співачка Злата Огнєвіч відгуляла на весіллі колишнього свого залицяльника Андрія Хветкевича, який брав участь у шоу «Холостячка-2». Після закінчення шоу чоловік зізнався, що має стосунки із хлопцем на ім'я Феліпе. А через деякий час оголосив про заручини.

Розкішне весілля зіграли у Мексиці, на березі океану. Злата стала однією із гостей дійства. Співачка у білій короткій сукні, яка вдало підкреслювала її тонкий стан, виглядала як наречена.

Артистка розповіла, що спочатку була романтична церемонія, як у фільмах, на березі океану.

А потім святкували весілля на яхті.

Подробицями Злата обіцяла поділитися пізніше. Каже, що вже повертається додому.

Раніше Злата розповідала, як пройшла перша вечірка на віллі, де жили гості.

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