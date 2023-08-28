Просто тотальне везіння: якому знаку Зодіаку пощастить 28 серпня

Настає 12-та місячна доба, коли Місяць опиниться у другій фазі зростання. Це означає непогані можливості для більшості впевнених у собі людей, а також для тих, хто не боїться виходити із зони комфорту і слідувати за мрією, вважають астрологи.

Саме тому везіння з головою накриє Левів, адже народжені під цим зодіакальним символом люди вважаються дуже сміливими та мають достатній обсяг гордості. Ці дві якості зіллються воєдино і забезпечать небувале зростання в кар'єрі, бізнесі, фінансах і коханні, пишуть фахівці.

Лев (23.07 — 21.08)

«Вам категорично заборонено залишатися в чотирьох стінах — виходьте у світ і радуйте цей світ своєю присутністю. Всесвіт настільки прихильний, що може з самого ранку послати дивовижні новини», — попереджають астрологи людей, які народилися з 23 липня по 21 серпня.

У них протягом доби можуть відбутися доленосні переговори та навіть зустріч із коханням усього життя, тож витрачати дорогоцінний час на порожні роздуми про прийдешнє майбутнє не варто. Краще сконцентруватися на тому, щоб посилити фінансовий потік.

День, коли відчуття дежавю виявиться пов'язаним передусім із людьми, якими ми колись дуже дорожили, але потім — з різних причин — пішли по життю різними дорогами. Проте ні повторення подій, ні довгоочікувані зустрічі не матимуть довготривалих перспектив — найімовірніше, вони даються для того, щоб поставити крапки над «і» й ніколи до них більше не повертатися.

Сьогодні саме Левам життя (або зірки) нададуть величезну кількість можливостей, які стосуватимуться всіх видів їхнього життя й діяльності. Незважаючи на те, що неможливо осягнути неосяжне, представникам знака наполегливо рекомендується зробити саме це: запланувати й виконати максимальну кількість запланованих раніше справ. Не варто боятися завдання, яке лише на перший погляд здаватиметься їм складним — насправді справи просуватимуться набагато легше, ніж будь-коли.

Нагадаємо, раніше астрологи розповіли, коли українці зможуть спостерігати унікальне явище і що не можна робити в день останньої, Блакитної повні літа.

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