Блакитний Місяць — 2023: коли українці зможуть спостерігати унікальне явище і що не можна робити в день останньої повні літа

Вже за тиждень, а саме в ніч на 31 серпня, українці зможуть побачити черговий повний місяць, який до того ж буде ще й супермісяцем. Це буде друга повня в поточному місяці. Разом із Блакитним Місяцем можна буде спостерігати за появою візуально поряд з нею дуже яскравого Сатурна, пише Space.

Так, відразу після заходу Сонця вже ввечері 30 серпня можна розпочинати спостереження за появою у небі Блакитного Місяця. Блакитний Місяць є відносно рідкісним астрономічним явищем і такий повний місяць називають саме так, коли він є третім повним місяцем у сезоні, де є чотири таких же події замість трьох.

Насправді Місяць не набуває блакитного відтінку, хоча таке також буває, але дуже рідко і пов'язане з відбитим світлом, яке проходить через атмосферу Землі. Вважається, що термін Блакитний Місяць стався із відомої ідіоми в англійській мові «Once in a Blue Moon» (якщо перекладати дослівно — «Одного разу при блакитному Місяці»). Цей вислів використовують, коли хочуть сказати про подію, яка трапляється дуже рідко, або взагалі ніколи. Враховуючи, що такий повний місяць є відносно рідкісною подією, звідси і назва.

Поява Блакитного Місяця наприкінці серпня буде вже другою повнею цього місяця, перша була 1 серпня. Коли Місяць під час повні знаходиться на максимально близькій відстані від Землі, то таке явище називають супермісяцем.

Під час цієї повні Місяць здасться приблизно на 7% більшим і приблизно на 15% яскравішим. Якщо її яскравість ще можна побачити неозброєним оком, збільшення розміру ви навряд чи помітите.

Разом із Блакитним Місяцем можна буде спостерігати за появою в небі дуже яскравого Сатурна, який візуально буде поряд із супутником Землі. Цей газовий гігант буде видно трохи вище і правіше Місяця.

Нинішній супермісяць є чудовою можливістю для нового старту. У період спаду місячної енергії ми активно позбавлялися застарілого і непотрібного, проте тепер настає фаза починань, які будуть надійною основою для майбутнього. З легкістю ви помітите, як події розвиваються практично самостійно, важливі шматочки вписуються в готовий пазл життя якнайкраще і радісні звістки стають майже щоденними гостями, пише gulkevichi.com.

Продумайте намічену на кінець серпня-початок вересня подію, яку довго чекали. Впевненість у його успішному завершенні обґрунтована.

Не оминайте увагою, що для представниць прекрасної статі період Супермісяця чудово підходить для оновлення образу. Візит до стиліста принесе як зовнішні зміни, так і сприятливий вплив на самопочуття. Якщо обставини не дозволяють відвідати салон, рішуче візьміть ножиці в руки і метафорично підстрижіть невеликий локон. Езотерики стверджують, що такий обряд приносить свої блага.

У період Блакитного Місяця існує низка заборон. Так, потрібно передусім прагнути уникати конфліктів. В даний час ми всі перебуваємо під впливом повітряного Місяця, тому будь-яке дрібне непорозуміння може перерости в серйозне зіткнення.

Також потрібно уникати відвідування малолюдних місць у вечірній час, у тому числі покинутих вулиць та парків. В даний період активізується агресивність у деяких індивідів і існує можливість потрапити в несприятливі ситуації. Рекомендується також утриматися від споживання спиртних напоїв. Вважається, що при повні алкоголь надає додатково негативний вплив на фізичний стан людини.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи склали гороскоп на поточний тиждень.

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