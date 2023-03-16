Пом’якшує кашель: готуємо диво-настій з інжиру

Інжир називають чемпіоном серед фруктів по вмісту кальцію. А ще він багатий на вітаміни В5, В6, С, бета-каротин, біотин, фолієву кислоту, залізо, цинк, калій, кальцій, магній, марганець, мідь, фосфор, клітковину, вуглеводи й ферменти, розповідає фітотерапевт Андрій Пашов.

«Інжир сприяє зміцненню кісток, оскільки є одним з найкращих джерел кальцію, який нам так потрібен, особливо в дитинстві та старості. Крім того, в інжирі набагато більше харчових волокон, ніж в інших сушених або свіжих фруктах, і завдяки цьому швидше з’являється відчуття ситості та підтримується рівновага цукру крові. Також має легкий послаблювальний ефект, що корисно людям, які страждають на закрепи».

При бронхіті та трахеїті, аби пом’якшити кашель, травник радить взяти 4 ягоди інжиру (можна сушеного) на 1 склянку кип’яченого молока. Краще залити з вечора. Настояти та вживати.

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