Допоможе при хворобах дихальних шляхів: готуємо відвар з квітів бузини

Гіллястий кущ або невелике деревце широко застосовують в народній медицині. Проте самолікування може бути небезпечним! І це саме той випадок. Адже рослина отруйна, сильнодіюча, може викликати алергічні реакції, її не можна застосовувати людям із хворобою Крона й при цукровому діабеті, неспецифічному виразковому коліті, вагітності, зазначає фітотерапевт Андрій Пашов, який раніше пропонував приготувати цілющій відвар з герані.

«Лікувальні властивості переважають над протипоказаннями. І якщо відповідально відноситись до поняття „все є отрута, і тільки доза лікує“, то все буде добре! Застосовують квіти, плоди і кору при: хронічних бронхітах, емфіземі легень, коклюші, пневмоніях, астмі, грипі як жарознижувальний та потогінний засіб, ангіні, ревматизмі, поліартриті, як діуретичний засіб при хворобах серцево-судинної системи і захворюваннях нирок, сечокам’яній хворобі, набряках ниркового походження, циститі. Міокардиті і серцевій недостатності, хворобах, що протікають з послабленням стінок капілярів, при комплексному лікуванні цукрового діабету, клімакса, невралгії. Відвар на меді при шлункових коліках, а також ванни при поліартриті і ревматизмі, подагрі та екземах».

Для лікування хвороб дихальних шляхів та легеневої системи фітотерапевт радить приготувати настій.

«1 столову ложку квіток бузини на 1 склянку окропу. Настоювати 30 хвилин. Пити по 100 мл 3 рази на день за 30 хвилин до їжі. При ревматизмі та подагрі рекомендовано гарячі обкладання з мішечків, наповнених квітками бузини та ромашки, взятих порівну та облитих окропом».

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