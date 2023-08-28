«Зайвих» грошей не буває: які три знаки Зодіаку отримають до кінця тижня додатковий прибуток

Літо наближається свого кінця, що, звісно, заставляє сумувати любителів теплої і сонячної погоди. Але представники деяких знаків Зодіаку зможуть згадувати ці дні не тільки з сумом, але й з радістю, обіцяють астрологи.

Адже зірки подарують їм додатковий прибуток — на оновлення осіннього гардеробу, покупку електрогенератора або на будь-які інші цілі, пише сайт з гороскопами.

Які ж три знаки Зодіаку зможуть вже цього тижня досягти фінансового успіху?

Водолій

Уже в перші дні вересня ви можете заробити кругленьку суму. Керівник запропонує цікавий проєкт. Однак, спочатку оцініть усі за та проти. Підійдіть до виконання завдання з розумом і тоді зможете досягти фінансового успіху.

Діва

Ймовірно, настав час зайнятися власною справою. Зірки пророкують, що ви досягнете успіху, якщо повірите у власні сили та докладете максимум зусиль. Не бійтеся робити щось нове, у вас все вийде.

Козоріг

Останнім часом ви помічали, що керівник буквально завалює завданнями, які не входять до ваших обов'язків. Однак, зарплата не збільшується, а навіть навпаки. Не бійтеся піти звідти, де вас не цінують. Дехто готовий заплатити за вашу працю в рази більше.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи склали гороскоп на тиждень з 28 серпня по 3 вересня 2023 року.

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