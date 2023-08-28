Нічний удар росії по Полтавщині: є загиблі та поранені

Через нічну російську атаку у Полтавській області 28 серпня загинули двоє людей. Ще двоє — поранені, ще двох людей шукають.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

«Унаслідок ворожої атаки двоє людей загинуло, двоє людей доставлені в лікарню з незначними ушкодженнями», — розповів він.

Понівечене промислове обладнання

Крім того, за даними очільника ОВА, про місцезнаходження ще двох людей наразі невідомо.

«Тривають пошукові роботи та розбір завалів. Також повністю зруйновано виробничий цех», — додав Лунін.

Згодом голова ОП Андрій Єрмак повідомив, що кількість постраждалих через обстріл Полтавської області збільшилася до 5 людей, а сам удар прийшовся по селищу Гоголеве, Миргородського району Полтавської області.

«Унаслідок вибуху виникло загоряння приміщення олійниці. Наразі відомо про загибель двох людей та 5 постраждалих. Люди працювали в нічну зміну», — зазначив він у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, що в ніч проти понеділка, 28 серпня, ворог також бив по Дніпропетровщині, там у Кривому Розі, а також на Нікопольщині постраждали приватні оселі.

Фото Telegram Андрія Єрмака

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