Ірина Шейк позує топлес на відпочинку з Бредлі Купером

Супермодель Ірина Шейк, яка опинилася в центрі скандалу через проросійський допис в мережі, виклала в Instagram серію фотографій, які було зроблено під час її нещодавнього відпочинку на морі з Бредлі Купером. Нагадаємо, манекенниця і відомий актор прожили разом близько чотирьох років. Вони розлучилися 2019 року. У них є спільна донька — 6-річна Лея.

Саме тому спільна відпустка цілком логічна. Батьки, незважаючи на розрив особистих стосунків, намагаються разом виховувати дитину, і це добре для Леї.

Однак на знімках дівчинка взагалі не присутня, натомість Шейк позує топлес! І ось тут у користувачів соцмереж виникають запитання. Чи означає це, що Ірина та Бредлі знову разом? Чи 37-річна супермодель вирішила перевірити свої чари на колишньому? А як до цього поставиться її нинішній бойфренд?

Як уже повідомляли «ФАКТИ», Шейк віднедавна зустрічається зі знаменитим американським футболістом Томом Бреді. Колишній чоловік бразильської супермоделі Жизель Бюндхен зачарований Іриною.

Питань поки що більше, ніж відповідей. Але сміливі знімки вже розлетілися соцмережами. На більшості з них Шейк прикриває оголені груди руками, при цьому позуючи серед масивного каміння і валунів. На ній тільки чорні плавки бікіні, шкарпетки Nike і біло-чорні кросівки. На одному з фото Ірина грайливо сміється.

Вона також виклала кілька знімків Купера. На них 48-річний Бредлі зображений з голим торсом.

Бредлі Купер

Раніше «ФАКТИ» писали, що супермодель Ірина Шейк здивувала новою стрижкою і надто оригінальним вбранням.

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