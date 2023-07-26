Вистежили папараці: легенда американського футболу провів ніч у своєму будинку з російською супермоделлю

Найзавидніший холостяк Америки Том Бреді провів ніч кохання з російською супермоделлю Іриною Шейк, яка розмістила проросійський допис в інстаграмі. Ця новина буквально підірвала інтернет. Нову «гарячу парочку» вистежили папараці. Легенда американського футболу ввечері забрав 37-річну красуню біля готелю у Лос-Анджелесі та відвіз до себе додому. Ірина залишила віллу лише наступного ранку.

Шейк була у короткій спортивній сукні для гри в теніс. Вона марно намагалася сховати обличчя від папараці, коли сідала у Rolls-Royce 45-річного Бреді. Суботнього ранку Том провів Ірину. Він ніжно гладив її обличчя, коли вони сиділи в машині та про щось розмовляли. Шейк була у тій самій сукні, що й у п'ятницю ввечері.

Шейк марно намагалася сховати обличчя від папараці

Як уже повідомляли «ФАКТИ», знаменитий футболіст кілька місяців тому офіційно розлучився з дружиною — бразильською супермоделлю Жизель Бюндхен. Вони прожили у шлюбі 13 років. У Тома та Жизель є двоє дітей — 13-річний Бенджамін та 10-річна Вівіан. Крім того, у Бреді є ще дитина від першого шлюбу.

Том Бреді та Ірина Шейк

Бюндхен зараз відпочиває у себе на батьківщині в Бразилії. 20 липня їй виповнилося 43 роки. З чуток, у неї роман з інструктором з джиу-джитсу.

Шейк одружена офіційно не була. Ірина мала довгий роман з Кріштіану Роналду, але до весілля так і не дійшло. Потім вона жила разом із відомим актором Бредлі Купером, від якого народила дочку. Шестирічна Леа живе то з матір'ю, то з татом. Купер бере активну участь у вихованні дитини.

Після розлучення Бреді та Бюндхен йому постійно приписували романи з відомими жінками. Останніми в цьому списку були Кім Кардаш'ян та Емілі Ратаковські.

І раптом виявилось, що Тома більше цікавить Ірина.

Кажуть, Бреді та Шейк днями опинилися разом на весіллі мільярдера Джо Нахмада та Медісон Гедрік. Свято вартістю 12 млн доларів відбулося на Сардинії в Італії. Саме там між спортсменом та моделлю пробігла іскра.

Днями «ФАКТИ» розповідали про те, що супермодель Джіджі Хадід опинилася у в'язниці.

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