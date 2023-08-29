«Ти з росії?»: Оля Полякова обурилась під час виступу

Популярна співачка Оля Полякова, яка випустила кліп до Дня Незалежності, дала великий концерт в одному з залів Ніцци (Франція). Відомо, що саме на Лазурному березі Оля відпочивала зі своєю донькою Марією ще у липні. Концерт на честь Дня Незалежності зібрав велику кількість українців, які опинилися у Франції після повномасштабного вторгнення росії в Україну.

«Ніццо, дякую вам за палкий прийом! — написала співачка на своїй сторінці у соціальній мережі. — Це був неймовірний концерт! Щаслива бачити рідних людей по всьому світу та співати для вас».

Під час концерту Оля, вже традиційно, спілкувалася з присутніми у залі. На цей раз співачка звернулась до глядачів, обурившись на те, що багато українців говорять російською.

«Дуже неприємно, коли за кордоном тебе питають: „Ти з росії?“ — обурилась Полякова. — А що вони мають питати, коли чують російську?!»

Шанувальники підтримали допис Олі у коментарях. Навіть не стрималась акторка Ольга Сумська і написала: «Богиня!»

«ФАКТИ» писали, що пісню, яку Тіна Кароль створила разом з оскароносною композиторкою, подали на «Греммі».

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