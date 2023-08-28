Пісню, яку Тіна Кароль написала з оскароносною композиторкою Дайан Уоррен, подали на «Греммі»

Нову пісню співачки Тіни Кароль One Nation Under Love, яку вона презентувала у День Незалежності, подано на номінації найпрестижнішої музичної премії «Греммі». Композиція написана разом із знаменитою американською композиторкою Даяною Уоррен, володаркою премій Oscar, Golden Globe, Grammy Awards, Emmy Awards та авторкою знакових хітів Вітні Х’юстон, Тіни Тернер, Шер, Селін Діон, Леді Ґаґи.

Приємною новиною Тіна поділилася в ефірі «Сніданку з 1+1». Вона сподівається, що композицію оцінять та відзначать номінацією чи й навіть головною нагородою.

«Цю пісню представлено на різні номінації „Греммі“. Побачимо! Навіть наш симфонічний оркестр також представлений на „Греммі“. Далі побачимо, чи дадуть нам короткий шорт-лист або довгий. Я не знаю», — зазначила Тіна Кароль.

За словами артистки, ідея пісні One Nation Under Love з’явилася майже одразу після повномасштабного вторгнення. Але вона хотіла знайти композитора, який би створив потужну мелодію. Каже, що зверталася до багатьох продюсерів та менеджерів, аж поки не зустрілася Уоррен, яка щиро підтримує Україну.

«Коли ми побачилися з Воррен, вона побачила цей вогонь і що я вчепилася. Вона сказала, що їй подобається моя енергія. Вона надзвичайна, вона реально підтримує Україну», — розповіла Тіна.

За словами Уоррен, вона дуже вболіває за Україну та вірить у перемогу. Зі своє сторони, вона шукала голос, який би передав глибину змісту пісні. І от хні прагнення вилилися в потужну спільну роботу.

«Я написала пісню про країну, якій симпатизую, якою захоплююся, яка вимушено бореться за свою свободу. Про країну, яка не є ворогом, а є розумною, ціннісно-орієнтованою, здатною об'єднувати нації, доводячи, що вона є країною-лідером. Я щиро вірю у перемогу України. Я шукала голос, який може переконливо виконати соціальну пісню на весь світ, і побачила цей масштаб голосу у Тіні Кароль. Слава Україні! Перемоги та стійкості», — сказала композиторка.

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